Ülkemizde 2021-2022 eğitim öğretim yılı uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze olarak 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Dünyaca ünlü arama motoru Google'dan ise "Okulun İlk Günü" için doodle sürprizi geldi. Arama motorunu kullanacak olan kişiler, sayfayı ziyaret ettiklerinde "Okulun İlk Günü 2021" teması ile karşılaşıyorlar. "Okulun İlk Günü 2021" Google Doodle oldu!