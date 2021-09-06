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Giriş Tarihi: 6.9.2021 07:10 Son Güncelleme: 6.9.2021 07:10

Okulun İlk Günü 2021” Google Doodle oldu! Okulun İlk Günü için Google’dan Doodle sürprizi!

“Okulun İlk Günü 2021” Google Doodle oldu! Okulun İlk Günü için Google’dan Doodle sürprizi!

Dünyaca ünlü arama motoru Google’dan okulların açıldığı ilk güne özel Doodle sürprizi geldi. Milyonlarca öğrenci uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. “Okulun İlk Günü 2021” olarak doodle sürprizi yapan Google, yeni eğitim öğretim yılı başlangıcını ziyaretçilerine sundu. İşte Okulun İlk Günü için Google’dan Doodle sürprizi! “Okulun İlk Günü 2021Google Doodle oldu!

Ülkemizde 2021-2022 eğitim öğretim yılı uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze olarak 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Dünyaca ünlü arama motoru Google'dan ise "Okulun İlk Günü" için doodle sürprizi geldi. Arama motorunu kullanacak olan kişiler, sayfayı ziyaret ettiklerinde "Okulun İlk Günü 2021" teması ile karşılaşıyorlar. "Okulun İlk Günü 2021" Google Doodle oldu!

OKULUN İLK GÜNÜ 2021

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin, yani akademik yılın ilk günü kabul edilen 6 Eylül, en çok tercih edilen arama motoru Google tarafından da kutlandı. Haftanın 5 günü yüz yüze açılıyor olan okulların ilk günü bugün.

DOODLE NEDİR?

Doodle, kelime anlamı olarak 'Karalama' demektir. Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve ilgi çeken tasarımlarına dönüşmesi anlamına geliyor.

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“Okulun İlk Günü 2021” Google Doodle oldu! Okulun İlk Günü için Google’dan Doodle sürprizi!
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