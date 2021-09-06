Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şenol Güneş tercihini yaptı! Uğurcan Çakır mı Altay Bayındır mı?
Giriş Tarihi: 6.9.2021 09:53 Son Güncelleme: 6.9.2021 09:53

Şenol Güneş tercihini yaptı! Uğurcan ÇakırAltay Bayındır mı?

MEHMET ÖZCAN
Şenol Güneş tercihini yaptı! Uğurcan Çakır mı Altay Bayındır mı?

A Milli Takımımız, Dünya Kupası yolunda çok kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Dünya Kupası eleme grubunda ilk maçta 4-2 yendiğimiz Hollanda ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Zorlu müsabaka öncesinde deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in ilk 11 hemen hemen belli oldu. Kalede kimin oynayacağı ise merak konusuydu. Güneş, Cebelitarık maçında olduğu gibi yine kaleyi Uğurcan Çakır'a teslim edecek.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'ya konuk olacak. A Milli Takım, yarın (7 Eylül) grubun en kritik müsabakasında Portakallara karşı zorlu bir sınav verecek. Grubunda lider olan Şenol Güneş'in öğrencileri, zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesinde ilk 11'imiz belli oldu.

Karadağ maçında özellikle yediği frikik golünde hatalı bulunan Altay Bayındır'ın yerine Cebelitarık karşısında olduğu gibi Uğurcan Çakır ile kalede devam edilecek.

Uğurcan'ın önündeki defans dörtlüsünü Zeki-Merih-Çağlar-Mert Müldür oluşturacak. Ön liberoda ise Okay oynayacak.

Sağda Cengiz, solda Kenan, 10 numara pozisyonunda Hakan ve ileri uçta sarı kart cezasını tamamlayan ve Hollanda'ya karşı oynamasında sorun olmayan Burak'ın yeri garanti.

Orta sahada Okay Yokuşlu'yu tamamlayacak son formayı Ozan Tufan giyecek. Premier Lig ekibi Watford'a transfer olan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, Ada'daki oturma izni sorununu çözüp dün kamptaki yerini aldı. Ozan, Hollanda maçında ilk 11'de olacak.

3 KALECİ DE VAZGEÇİLMEZ!

Şenol Güneş, Cebelitarık karşılaşması sonrası Uğurcan üzerinden sorulan kale sorusuna şu yanıtı vermişti: "Uğurcan daha önce suni çimde oynamıştı onun için bu maçta tercih ettik. Uğurcan'dan memnunum, Altay'dan da memnunum. Son maçta yediğimiz gol etkileyebilir ama genel olarak ne Altay'dan ne de Uğurcan'dan Milli Takım vazgeçemez. Aynı şey Mert için de geçerli. Maçına göre değişebilir."

HAKAN DEMEK 25 GOL DEMEK!

Cebelitarık maçının ikinci yarısında oyuna giren Hakan Çalhanoğlu yine klasını konuşturdu. A Milli Takım formasıyla 61. maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Halil'in attığı ilk golün asistini yaparken, ikinci golü de kendisi filelere gönderdi. Böylece 14 gol-11 asist (25 gole katkı) istatistiğine ulaştı. Hakan, gollerinin 8'ini ceza sahası dışından atmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri | Kıdem tazminatında kritik bilgi: İşte hak ediş şartları
MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 5 Eylül 2021 Pazar MasterChef’te elenen isim belli oldu!
Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
KYK yurt başvurusu için gözler gelecek resmi açıklamada! 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ekranı açıldı mı?
Son dakika haberi: Dünya futbolunda tarihi olay! Brezilya - Arjantin maçında kaos: Oyuncular için sınır dışı kararı...
Son dakika haberler... Koronavirüs PCR testi ve birçok alanda yeni dönem resmen başladı!
Olayların kadını bu kez hamile
Son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Benfica'dan Gedson Fernandes kararı...
Üniversite YKS ek tercih tarihleri - kılavuzu || 2021 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, ikinci yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı?
Son dakika haberi: CHP’li başkandan çaycı kadına tacizde şok detay
ARKADAŞINA GÖNDER
Şenol Güneş tercihini yaptı! Uğurcan Çakır mı Altay Bayındır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA