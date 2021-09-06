Şenol Güneş tercihini yaptı! Uğurcan Çakır mı Altay Bayındır mı?

3 KALECİ DE VAZGEÇİLMEZ!

Şenol Güneş, Cebelitarık karşılaşması sonrası Uğurcan üzerinden sorulan kale sorusuna şu yanıtı vermişti: "Uğurcan daha önce suni çimde oynamıştı onun için bu maçta tercih ettik. Uğurcan'dan memnunum, Altay'dan da memnunum. Son maçta yediğimiz gol etkileyebilir ama genel olarak ne Altay'dan ne de Uğurcan'dan Milli Takım vazgeçemez. Aynı şey Mert için de geçerli. Maçına göre değişebilir."