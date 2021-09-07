Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Futbol Takımımız Hollanda karşısında ne yapar?
Giriş Tarihi: 7.9.2021

A Milli Futbol Takımımız Hollanda karşısında ne yapar?

A Milli Futbol Takımımız Hollanda karşısında ne yapar?
SORU:
A Milli Futbol Takımımız liderlik için büyük önem taşıyan maçta Hollanda karşısında ne yapar?

BÜLENT TİMURLENK
Memphis Depay'ı kilitleyin
ELEME gruplarında liderlik için kapıştığınız takımla oynadığınız maçlar, tenis seti gibidir... Biz kendi oyunumuzu evimizde kazandık. Şimdi kaybetmeyerek servis kırabiliriz. Hollanda Milli Takımı'na 4 gol atan kadroda Cengiz yok, Yusuf vardı. Ama Karadağ maçı da bize şunu gösterdi ki Burak'ın arkasında hem Hakan hem de Yusuf'la oynamak kanatlarda Cengiz ve Kenan varken fazla cüretkar ve geriye dönülmediğinde büyük savunma zafiyeti içeren bir 11... Hollanda bizden 4 gol yerken dörtlü savunma ile oynuyordu. Avrupa Şampiyonası'nda De Boer'le 3'lüye dönüp grup maçlarında iyi de futbol oynadılar. Çekler'in onları kupadan elemesi de büyük sürprizdi aslında. De Boer'in yerine göreve gelen Van Gaal, son 25 yılın en önemli futbol akıllarından biri. Elbette ki Türkiye'den rövanşı alıp, 3. kez oturduğu Hollanda teknik direktörlüğünde yoluna bakmak isteyecek. İyi takım savunması, Cengiz- Kerem gibi hızlı hücumcularla mutlaka bitirilmesi gereken hücumlar. Ve elbette kilitlenmesi gereken Memphis Depay. Zor ama başarabilirler.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Cengiz fark yaratmalı!
SON derece zor bir maça çıkıyoruz. İlk iki maçtaki çok büyük avantajı ne yazık ki iki kolay karşılaşmada kaybettik. Grup birinciliği şansımız için en az bir puan almamız şart. Hollanda organize bir takım. Şu anda da form düzeyleri iyi. Teknik direktörleri değişti. İlk maçtaki 4-2'lik yenilginin rövanşını da almak için son derece agresif ve tempolu oynayacaklar. Çok iyi yerleşip, alan savunması uygulayıp fizik gücümüzü de sınırsız zorlamamız lazım. Hücum planlarında ise defans blokları çoğu zaman önde oynayacağından, arkaya atılacak zamanlamalı toplarla Burak'ı buluşturmak ve Cengiz'in özel yeteneklerini sergilemesi gerekiyor.

ALİ GÜLTİKEN
Beraberlik bize yeter!
GRUPTA lideriz. Topladığımız puanların yanında hayal kırıklığı olarak kaybettiğimiz puanlar oldu ama bir şeyi doğru yaptık, o da hiç maç kaybetmedik. Özellikle ikinci tur maçlarına başlandığında rakiplerinize karşı kaybetmemeniz çok önemli. Hollanda karşılaşmasının bizim açımızdan olmazsa olmazı bu. Tabii gönül kazanmayı da arzu ediyor ama beraberlik bizi Hollanda gibi bir rakibin üstünde tutacak. Sonrasında da her maçı final noktasında oynayabileceğiz. Yani kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz noktada olacağız. İşin temel noktası, bundan sonra oynayacağımız grupta liderlik iddiası olan bir rakibe karşı kaybetmeden yola devam edebilmek. Bunu yapacak gücümüz var. Tecrübemiz, kalitemiz ve hatta inancımız da var.

EN ÇOK OKUNANLAR

KYK burs başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? 2021-2022 KYK kredi burs başvuruları ne zaman ve şartları nedir?
KYK yurt başvuruları başladı! e-Devlet ile 2021-2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücretleri ne kadar?
Üniversiteler yüz yüze eğitimle ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 Üniversitelerin açılış tarihi ertelendi mi?
SON DAKİKA | Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Yeni dava açıldı
DSİ kura sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir? İŞKUR 2021 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 6 Eylül 2021 Kabine Toplantısı sonuçları ve Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ne oldu?
Son dakika: Vitor Pereira aradığı sol beki eski takımında buldu! Fenerbahçe'den fırsat transferi...
YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, ÖSYM ile kılavuz yayınlandı mı?
Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı: Kazandığım paradan, kalacağım eve kadar...
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay: Kömür torbasında buldu! Gramı 45 dolar...
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Futbol Takımımız Hollanda karşısında ne yapar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA