A Milli Futbol Takımımız Hollanda karşısında ne yapar?

SORU: A Milli Futbol Takımımız liderlik için büyük önem taşıyan maçta Hollanda karşısında ne yapar?
BÜLENT TİMURLENK Memphis Depay'ı kilitleyin
ELEME gruplarında liderlik için kapıştığınız takımla oynadığınız maçlar, tenis seti gibidir... Biz kendi oyunumuzuevimizde kazandık.Şimdi kaybetmeyerek serviskırabiliriz. Hollanda Milli Takımı'na 4 gol atan kadroda Cengiz yok, Yusuf vardı. Ama Karadağ maçı da bize şunugösterdi ki Burak'ın arkasında hem Hakan hem de Yusuf'la oynamak kanatlarda Cengiz ve Kenan varken fazla cüretkar ve geriye dönülmediğinde büyük savunma zafiyeti içeren bir 11... Hollanda bizden4 gol yerken dörtlü savunmaile oynuyordu. Avrupa Şampiyonası'nda De Boer'le 3'lüye dönüp grup maçlarında iyi de futbol oynadılar. Çekler'in onları kupadan elemesi de büyük sürprizdi aslında. De Boer'in yerine göreve gelen Van Gaal,son 25 yılın en önemli futbolakıllarından biri. Elbette ki Türkiye'den rövanşı alıp, 3. kez oturduğu Hollanda teknik direktörlüğünde yoluna bakmak isteyecek. İyitakım savunması, Cengiz-Kerem gibi hızlı hücumcularlamutlaka bitirilmesi gerekenhücumlar. Veelbette kilitlenmesigerekenMemphisDepay. Zorama başarabilirler.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Cengiz fark yaratmalı!
SON derece zor bir maça çıkıyoruz. İlk iki maçtaki çok büyük avantajı ne yazık ki iki kolay karşılaşmada kaybettik. Grup birinciliği şansımız için en az bir puan almamız şart. Hollanda organize bir takım. Şu anda da form düzeyleri iyi. Teknik direktörleri değişti. İlk maçtaki 4-2'lik yenilgininrövanşını da almak içinson derece agresif ve tempolu oynayacaklar. Çok iyi yerleşip,alan savunması uygulayıpfizik gücümüzü de sınırsız zorlamamızlazım. Hücum planlarında ise defans blokları çoğu zaman önde oynayacağından, arkaya atılacak zamanlamalı toplarla Burak'ı buluşturmak ve Cengiz'in özel yeteneklerini sergilemesi gerekiyor.
ALİ GÜLTİKEN
Beraberlik bize yeter!
GRUPTA lideriz. Topladığımız puanların yanında hayal kırıklığı olarak kaybettiğimiz puanlar oldu ama bir şeyi doğru yaptık, o da hiç maçkaybetmedik. Özellikle ikinci tur maçlarına başlandığında rakiplerinize karşı kaybetmemeniz çok önemli. Hollanda karşılaşmasının bizim açımızdan olmazsa olmazı bu. Tabii gönül kazanmayı daarzu ediyor ama beraberlikbizi Hollanda gibi bir rakibinüstünde tutacak. Sonrasında da her maçı final noktasında oynayabileceğiz. Yani kendigöbeğimizi kendimiz kesebileceğimiznoktada olacağız. İşin temel noktası, bundan sonra oynayacağımız grupta liderlik iddiası olan bir rakibe karşı kaybetmeden yola devam edebilmek. Bunu yapacak gücümüz var.Tecrübemiz, kalitemiz vehatta inancımız da var.