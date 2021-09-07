Amadou Diawara kimdir? Galatasaray ile adı anılan Amadou Diawara kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

2021-2022 Süper Lig sezonu transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katan Galatasaray'ın adı Amadou Diawara ile anılıyor. Bu iddaların ardından oyuncuyla ilgili bilgiler merak edilerek Amadou Diawara kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırılıyor.

AMADOU DİAWARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2015'te Bologna'ya 600 bin euro bedelle imza attıktan sonra geçirdiği sezonla kendini gösteren Diawara, hemen 1 sezon sonra 2016'da 14.5 milyon euro bedelle Napoli'nin yolunu tuttu. Burada 3 sezon geçiren 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya geçiş yaptı.

Ön libero olarak görev alan ve defansif özellikleriyle öne çıkan Diawara, Roma'da 60 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Mourinho'nun gelmesinin ardından gözden düşen Diawara, bu sezon sadece 7 dakika süre alabildi.