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Giriş Tarihi: 8.9.2021 01:04 Son Güncelleme: 8.9.2021 01:04

Amadou Diawara kimdir? Galatasaray ile adı anılan Amadou Diawara kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Amadou Diawara kimdir? Galatasaray ile adı anılan Amadou Diawara kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig’de mücadele eden takımlar yeni sezonda kadrolarına yeni isimler katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer sezonu sonlarına yaklaşılırken Amadou Diawara’nın adı Galatasaray ile anılıyor. Söylentiler sonrasında oyuncuya ilişkin bilgiler merak konusu olarak Amadou Diawara kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen Amadou Diawara kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021-2022 Süper Lig sezonu transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katan Galatasaray'ın adı Amadou Diawara ile anılıyor. Bu iddaların ardından oyuncuyla ilgili bilgiler merak edilerek Amadou Diawara kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırılıyor.

AMADOU DİAWARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2015'te Bologna'ya 600 bin euro bedelle imza attıktan sonra geçirdiği sezonla kendini gösteren Diawara, hemen 1 sezon sonra 2016'da 14.5 milyon euro bedelle Napoli'nin yolunu tuttu. Burada 3 sezon geçiren 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya geçiş yaptı.

Ön libero olarak görev alan ve defansif özellikleriyle öne çıkan Diawara, Roma'da 60 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Mourinho'nun gelmesinin ardından gözden düşen Diawara, bu sezon sadece 7 dakika süre alabildi.

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Amadou Diawara kimdir? Galatasaray ile adı anılan Amadou Diawara kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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