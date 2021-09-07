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Giriş Tarihi: 7.9.2021 21:11

Bucaspor 1928'de Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı

DHA
Bucaspor 1928’de Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928’de teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı. Bucaspor, sezonun ilk hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalmıştı.

TFF 2'nci Lig'de sezonun ilk haftasında evinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928'de teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı.

Geçen sezonun 6'ncı haftasında sarı-lacivertlilerin başına geçen ve takımı Play-Off'lardan 2'nci Lig'e çıkaran Balcıoğlu yaptığı açıklamada, "Bucaspor'da inanılmaz bir şampiyonluk yaşadık. Sezon başında göreve devam etme kararı aldık. Ancak sonraki süreçte faydalı olamayacağımızı anladık ve Başkan Cihan Aktaş'la yaptığımız görüşmelerde karşılıklı anlaştık. Bundan sonraki süreçte Bucaspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Bucaspor 1928'de Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrıldı
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