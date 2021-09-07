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Giriş Tarihi: 7.9.2021 08:54 Son Güncelleme: 7.9.2021 08:54

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sınav sonuçları erken açıklanır mı?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sınav sonuçları erken açıklanır mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın tüm oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler söz konusu sınavın sonuçlarına çevrildi. Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS sonuçları hakkında gözler ÖSYM’ye çevrilirken alınacak puanlar, sonuçların erişime açılmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak olup öğretmen adayları için ise elde edilecek puanların geçerlilik süresinin bir yıl olduğu biliniyor. KPSS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak olup ÖSYM 2021 takvimine göre; KPSS sonuçları Eylül ayının ikinci haftasında açıklanacak.

KPSS sonuçları için ÖSYM beklenen tarihi açıklamıştı. Söz konusu sınavın sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak olup bilindiği üzere Ağustos ayında sınavın tüm oturumları tamamlandı ve ardından ise sorular ile cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erkenden açıklanır mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 yıl takvimine göre KPSS sonuçları 16 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2021-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2021-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sınav sonuçları erken açıklanır mı?
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