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Giriş Tarihi: 8.9.2021 01:46

Louis van Gaal'dan Türkiye maçı yorumu! "Daha iyi olabilirdik"

DHA
Louis van Gaal’dan Türkiye maçı yorumu! Daha iyi olabilirdik

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, “Oyuncular her şeyi harika bir şekilde yaptılar. Harika bir haftaydı ve bugün de güzel bir oyun sergilediler” dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında Hollanda, evinde Türkiye'yi 6-1 mağlup ederek grupta 13 puanla liderliğe yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Louis van Gaal açıklamalarda bulundu.

Van Gaal, "90 dakika boyunca baskılı futbol oynadık. Oyuncular her şeyi harika bir şekilde yaptılar. Birinci istasyonda oynayanlar çok iyi oynadı. Harika bir gruba sahibiz. Şu an çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Harika bir haftaydı ve bugün de güzel bir oyun sergilediler" diye konuştu.

"DAHA İYİ OYNAYABİLİRDİK"
Takımdaki gelişim hakkında gelen soruya ise tecrübeli teknik adam, "Sürekli hızlanıyorlar. Antrenmanda, maç içinde gelişimi görmek istedim. 4-4-3 oynattık ve futbolcular da bu formatta oynamak istiyor. Harika bir Türkiye'ye karşı bu şekilde oynamamız çok iyi. Daha da iyi oynayabilirdik. Çok fazla top kaybı yaptık. 3-0'dan sonra disiplin kayboluyor tabii ki ama rakibe kaptırdığımız topları yapmamalıydık. Önümüzdeki maç için bugünkü maçı tek tek inceleyip, oyunculara da eksik yönlerimizi göstereceğiz. Takımı gençleştirdik ve sakinlik yarattı. Bu bir kumardı ve bunu iyi yaptık" ifadelerini kullandı.

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Louis van Gaal'dan Türkiye maçı yorumu! "Daha iyi olabilirdik"
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