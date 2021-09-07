Louis van Gaal'dan Türkiye maçı yorumu! "Daha iyi olabilirdik"

"DAHA İYİ OYNAYABİLİRDİK"

Takımdaki gelişim hakkında gelen soruya ise tecrübeli teknik adam, "Sürekli hızlanıyorlar. Antrenmanda, maç içinde gelişimi görmek istedim. 4-4-3 oynattık ve futbolcular da bu formatta oynamak istiyor. Harika bir Türkiye'ye karşı bu şekilde oynamamız çok iyi. Daha da iyi oynayabilirdik. Çok fazla top kaybı yaptık. 3-0'dan sonra disiplin kayboluyor tabii ki ama rakibe kaptırdığımız topları yapmamalıydık. Önümüzdeki maç için bugünkü maçı tek tek inceleyip, oyunculara da eksik yönlerimizi göstereceğiz. Takımı gençleştirdik ve sakinlik yarattı. Bu bir kumardı ve bunu iyi yaptık" ifadelerini kullandı.