Son dakika Fenerbahçe’de Steven Caulker’dan sonra bir yeni transfer daha ayrılıyor! Altay transfer için girişimlere başladı...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Steven Caulker'dan sonra bir yeni transfer daha takımdan ayrılıyor. Süper Lig ekiplerinden Altay, yarın sona erecek transfer dönemi öncesi Fenerbahçeli genç sol kanat Burak Kapacak'ı gündemine aldı.
ALTAY BURAK KAPACAK'I KİRALAMAK İSTİYOR!
İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı.
CAULKER DA GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ!
Fenerbahçe, daha önce bu transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı İngiliz stoper Steven Caulker'ı Gaziantep FK'ya yollamıştı.
Caulker, transferinden sonra takımın başına geçen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, İngiliz oyuncuyu yeterli seviyede görmemişti.
Burak konusunda Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Altay, olumlu yanıt alması halinde 11. takviyesini yapmış olacak.
Anlaşma sağlanması halinde Burak Kapacak, siyah-beyazlıların dış transferde Ceyhun Gülselam'dan sonra el sıkıştığı 2. yerli futbolcu olacak.
Fenerbahçe'de lisansı yeni çıkarılan genç futbolcu geçen sezon Bursaspor'da 7 gol, 7 asistle oynamıştı.
ROSSI, FERDİ VE NOVAK VAR!
Bu arada Altay yönetiminin Polonyalı bir oyuncuya teklif sunduğu ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin kadrosunda sol kanat bölgesinde Diego Rossi, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak gibi isimler yer alıyor.