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Giriş Tarihi: 7.9.2021 19:02 Son Güncelleme: 7.9.2021 19:12

Son dakika: Millilerimiz Hollanda karşısında galibiyet peşinde! İşte muhtemel 11

Son dakika: Millilerimiz Hollanda karşısında galibiyet peşinde! İşte muhtemel 11

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde heyecan devam ediyor. Grupta namağlup olan millilerimiz zorlu Hollanda deplasmanında galibiyet peşinde. Millilerimiz ilk maçı 4-2 kazanmıştı. İşte Türkiye'nin muhtemel 11'i...

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grup liderliğini sürdüren Türkiye, grubun en zor maçlarından biri olan Hollanda'ya karşı mücadele verecek. Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı ilk maçı Türkiye 4-2 kazanmıştı.

ZEKİ ÇELİK'İN KADRODA YER ALMASI BEKLENMİYOR

Cebelitarık maçında sarı kart cezalısı olan Burak Yılmaz bugünkü maça 11'de başlaması bekleniyor. Diğer yandan sakatlığı devam eden Zeki Çelik'in ise kadroda yer alması beklenmiyor.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Çağlar, Merih, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan, Okay, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Maç öncesinde Türkiye'nin 11, Hollanda'nın 10, Norveç'in 10 ve Karadağ'ın 7 puanı bulunuyor.

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Son dakika: Millilerimiz Hollanda karşısında galibiyet peşinde! İşte muhtemel 11
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