Son dakika: Millilerimiz Hollanda karşısında galibiyet peşinde! İşte muhtemel 11

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grup liderliğini sürdüren Türkiye, grubun en zor maçlarından biri olan Hollanda'ya karşı mücadele verecek. Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı ilk maçı Türkiye 4-2 kazanmıştı.
ZEKİ ÇELİK'İN KADRODA YER ALMASI BEKLENMİYOR
Cebelitarık maçında sarı kart cezalısı olan Burak Yılmaz bugünkü maça 11'de başlaması bekleniyor. Diğer yandan sakatlığı devam eden Zeki Çelik'in ise kadroda yer alması beklenmiyor.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Çağlar, Merih, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan, Okay, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Maç öncesinde Türkiye'nin 11, Hollanda'nın 10, Norveç'in 10 ve Karadağ'ın 7 puanı bulunuyor.