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Giriş Tarihi: 8.9.2021

10 numara Morutan

10 numara Morutan
Romanya ve Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi ile kıyaslanmak istemeyen Olimpiu Morutan, yeni takımında 10 yerine 21 numaralı formayı aldı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'da idmanlarda ise 10 numara pozisyonunda kullanılıyor. Farul Constanta ile oynanan hazırlık maçında merkezde görev yapan Rumen yıldız adayı; top tekniği, çabukluğu ve oyun zekasıyla sınıfı geçti.

GS Store'da hedef 150 milyon TL
BURAK Elmas başkanlığındaki yönetim, İstanbul'da 3 büyük GS Store mağazası açmaya hazırlanıyor. Geçen sene 94 milyon TL ciro yapan GS Store, iki aylık sürede 70 milyon TL'yi gördü. Elmas ve pazarlamadan sorumlu yöneticiler, 150 milyon TL ciro hedefine konsantre olurken, forma satışında geçen sezonki formalarla birlikte 400 bin rakamına ulaşıldı.

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