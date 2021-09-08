Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor, Nijeryalı oyuncu Chidozie Awaziem'i kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 9.9.2021 01:36

Alanyaspor, Nijeryalı oyuncu Chidozie Awaziem'i kadrosuna kattı

AA
Alanyaspor, Nijeryalı oyuncu Chidozie Awaziem’i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un Portekiz'in Boavista takımından transfer ettiği Chidozie Awaziem Antalya'ya geldi. Özel jetten inen Awaziem kulüp tarafından yapılan karşılamanın ardından kendisine verilen Alanyaspor atkısını açarak poz verdi.

Turuncu-yeşilli takımın bir futbol sezonu için renklerine bağladığı Nijeryalı futbolcu Chidozie Awaziem'ı taşıyan özel uçak akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na indi.

Özel jetten inen Awaziem kulüp tarafından yapılan karşılamanın ardından kendisine verilen Alanyaspor atkısını açarak poz verdi.

Nijeryalı futbolcu daha sonra özel bir araç ile Alanya ilçesine hareket etti.

Nijeryalı stoperin transferi ise Alanyaspor'un sosyal medya hesabından "Yeni transferimiz Chidozie Collins Awaziem, akşam saatlerinde özel bir jetle Antalya Havalimanı'na geldi" ifadeleriyle duyuruldu.

Alanyaspor, transferin son gününde kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu için yarın, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
DSİ kura sonuçları açıklandı mı ve nereden sorgulanır? 2021 İŞKUR ile DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
Son dakika: Hollanda - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş'e sert eleştiri! "Tazelenmek zorundayız"
Son dakika: Galatasaray'dan son gün operasyonu! Yeni 6 numarayı Mbaye Diagne getirecek...
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe'de mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...
KYK 2021 burs - kredi başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?
SON DAKİKA! Gustavo Assunçao resmen Galatasaray'da! Arda Turan sözleri dikkat çekti...
İŞKUR TYP işçi personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? İŞKUR TYP okullara hizmetli - güvenlik görevlisi alımı 2021 başvuruları başladı mı?
Son dakika: 17 yaşındaki Cemile'nin ölümünde flaş! Koltuk altından...
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor, Nijeryalı oyuncu Chidozie Awaziem'i kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA