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Giriş Tarihi: 8.9.2021 13:25

Düğüm Salonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğüm Salonu filmi nerede çekildi?

Düğüm Salonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğüm Salonu filmi nerede çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Düğüm Salonu filmi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Başrollerinde Şahin Irmak, İrem Sak’ın bulunduğu yapımda kahkaha dolu sahneler dikkat çekiyor. Yapımın başrollerinde birbirinden ünlü isimler yer alırken öte yandan komedi türündeki film izleyenlerine kahkaha tufanı yaşatıyor. Peki, Düğüm Salonu filmi nerede çekildi? Düğüm Salonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Başrollerini Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri ve Emre Karayel'in yer aldığı Düğüm Salonu filmi için geri sayım başladı. Türk romantik komedi türündeki filmi vizyonda kaldığı sürece oldukça ilgi görmüştü. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği yapımda iki eski sevgilinin aynı gün evlenmesinden yola çıkarak bol kahkaha ve komedili bir hikaye anlatılıyor. Peki, Düğüm Salonu filmi nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

DÜĞÜM SALONU KONUSU NE?

Düğüm Salonu"nda yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu"na dönüşür.

DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir'in ilçesi Buca'da gerçekleştirildi.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İrem Sak

Gonca Vuslateri

Emre Karayel

Şahin Irmak

Onur Buldu

Duygu Yetiş

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Düğüm Salonu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğüm Salonu filmi nerede çekildi?
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