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Giriş Tarihi: 8.9.2021 22:55

Gaziantep FK, Steven Caulker’ı transfer etti

İHA
Gaziantep FK, Steven Caulker’ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 29 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker’ı transfer ettiğini açıkladı. Caulker, Vitor Pereira'nın gelişinden sonra takımda kadro dışı kalmıştı.

Transfer çalışmalarını son dakikalara kadar sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer sezonunun ilk günlerinde Fenerbahçe'ye transfer olan Steven Caulker'ı transfer sezonunun bitmesine saatler kala transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde forma giyen Steven Caulker'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Steven Caulker, 2021-2022 sezonunda kulübümüzün formasını giyecektir. Steven Caulker'a Gaziantep'e hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.



BAŞARILARLA DOLU KARİYER

İngiltere Liginin köklü kulüplerinden biri olan Tottenham altyapısında yetişen Steven Caulker, kısa sürede sergilediği başarılı futbol ile Tottenham, Liverpool gibi kulüplerde oynama şansı buldu. Geçtiğimiz 2 sezon boyunca Alanyaspor formasını giyen Caulker, bu yılki yaz transfer sezonun ilk günlerinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Yaz transfer sezonunun bitmesine saatler kala Gaziantep Futbol Kulübü, deneyimli stoper oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Gaziantep FK, Steven Caulker’ı transfer etti
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