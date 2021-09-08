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Giriş Tarihi: 8.9.2021 14:38

İlk ara tatil ne zaman? MEB 2021-2022 ara tatil tarihleri belli oldu!

İlk ara tatil ne zaman? MEB 2021-2022 ara tatil tarihleri belli oldu!

Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Okulların açılması ile birlikte MEB 2021-2022 takvimi de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda; en sık araştırılan konu başlıkları arasında ise “İlk ara tatil ne zaman?” sorusunun yanıtı yer alıyor. Ara tatil takvimi belli olurken Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce açıkladığı çalışma takvimine göre; Kasım ve Nisan aylarında da birer hafta ara tatil yapılması uygulaması bu yıl da devam edecek. Peki; ilk ara tatil ne zaman yapılacak? İşte MEB 2021-2022 ara tatil tarihleri.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından ilk ara tatil tarihleri de merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre; ara tatil tarihleri de belli oldu. Öte yandan; MEB'in açıkladığı yeni çalışma takvimine göre; Kasım ve Nisan aylarında birer hafta ara tatil yapılması ile ilgili uygulama bu yıl da devam edecek. Buna göre; ilk ara tatil ne zaman? İşte MEB 2021-2022 ara tatil tarihleri.

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2021-2022 MEB TAKVİMİ

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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İlk ara tatil ne zaman? MEB 2021-2022 ara tatil tarihleri belli oldu!
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