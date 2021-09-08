İlk ara tatil ne zaman? MEB 2021-2022 ara tatil tarihleri belli oldu!

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından ilk ara tatil tarihleri de merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 takvimine göre; ara tatil tarihleri de belli oldu. Öte yandan; MEB'in açıkladığı yeni çalışma takvimine göre; Kasım ve Nisan aylarında birer hafta ara tatil yapılması ile ilgili uygulama bu yıl da devam edecek. Buna göre; ilk ara tatil ne zaman? İşte MEB 2021-2022 ara tatil tarihleri.