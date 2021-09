Milli Takım darmadağın

Ekim ayında rakip 2. Norveç... Takımda 3 cezalı birden var!2-0'ı koruyamadığı Karadağ maçının bedelini lider geldiği Hollanda'dan üçüncü sıraya inerek ödedi. Dakika 1 gol 1 olmasından Amsterdam'da 6-1'lik hezimetin geleceği belliydi. Merkezi iyi kapatamadık, topu alan Hollandalı bir anda verkaçlarla ceza sahamıza girdi, goller de göstere göstere geldi.Depay'ın pasında Klaassen perdeyi açarken, ikinci golde bu kez Klaassen asisti Depay'a yaptı. Merih'i her pozisyonda zor duruma düşüren Depay, skor 2-0 iken Klaassen'in kazandırdığı penaltıda Panenka vuruşu deneyecek kadar rahattı. 3-0 geri düşmemizin üstüne devre olmadan Çağlar'ın ikinci sarıyla atılması eklendi. İkinci yarının başında Depay kale ağzından tamamladığı topla hattrick yaptı. Til, milli takımdaki ilk golünü bize attı. Malen ile 6'yı kalemizde gördük.de Boer sonrası göreve gelen Van Gaal ile Hollanda ne kadar olumlu ilerliyorsa, EURO 2020 'de öz güvenini kaybeden Milli Takım Şenol Güneş 'le o kadar geriye gidiyor.Şenol Güneş maçtan sonra şu açıklamayı yaptı: "Kötü bir gece oldu. Hem skor hem de oyun açısından. Daha birinci dakikada uzun toptan çıkarken golü yedik. Sonrasında da istediğimiz oyunu oynayamadık. Farklı bir skordan sonra şöyle böyle yapsak demenin anlamı yaptık.. Kendi açımdan. Hepsi değerli oyuncu, verilen görevleri yaptılar. Görevlerine sadık, her bakından örnek oyuncular. 15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puandayız. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gitmek hayalimizdi. İkincilik şansımız devam ediyor. Büyük bir umut verdik.Taraftarın şahsımla ilgili olumsuzlukları var. Doğru bulmasam bile bir eleştiridir. Başarısızlıkta her şey söylenebilir. Ama sorumlu benim, başkan ve yönetim bize gereken desteği verdi.Milli Takım teknik direktörüne saygı duyulması gerektiğini de belirten Şenol Güneş, şöyle konuştu: "Ben bir düşünce devrimi olsun isterim. Ben gelirken yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun... Bu doğru değil. Benden nefret edebilirsiniz ama neden maaşım konuşuluyor? Bunun kampanyasını yapıp sonra yokmuş gibi davranıyorlar. Dışarıda, içimizde... Milli Takım teknik direktörü olarak saygı duymalısınız. Ebedi burada değiliz."Milli Takım 1987'deki 8-0'lık İngiltere maçından bu yana bir karşılaşmada ilk kez 6 gol birden yedi. Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye'ye bir maçta 6 gol atan ilk takım da Hollanda oldu. Portakallar, İstanbul'da Ay-Yıldızlılar'dan aldığı 4-2'lik yenilginin acısını fena çıkardı. Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynadığımız 6 maçta kalemizde 13 gol gördük. Bizden daha kötü durumda olan diğer takım 6 maçta puanı bile olmayan Cebelitarık... Cebelitarık kalesinde 25 gol gördü. Hollanda onlara da 7 gol atmıştı.Depay ile verkaç yapan Klaassen'in plase vuruşu direğe çarpıp filelere gitti, Uğurcan'a da bakmak kaldı. Klaassen'in 55. saniyede attığı gol, Cocu'nun 2005'te Romanya'ya 39. saniyede attığı golden bu yanaMerih Demiral, farklı yenilgi sonrası şunları söyledi: "Daha önce böyle bir maç yaşamadık. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Burada bir aileyiz. Kötü sonucun sorumlusu olarak hocayı ya da bir başka futbolcuyu göstermek olmaz. Hepimiz sahada iyi niyetliyiz. Önümüzdeki maçlarda telafi edeceğimize canı gönülden inanıyorum."A Milli Takım'ın Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giyen ismicezalı duruma düştü.oyundan atıldı. İkinci yarıda oyuna giren sınırdakiOrkun, Çağlar ve OzanHOLLANDALetonya (d)CebelitarıkKaradağ (d)NorveçNORVEÇTürkiye (d)KaradağLetonyaHollanda (d)TÜRKİYENorveçLetonya (d)CebelitarıkKaradağ (d)