Milli Takım darmadağın

Avrupa Şampiyonası’nda sıfır çektik, ‘Önümüzde Dünya Kupası’ var dedik… Eleme grubunda Karadağ beraberliği ve Cebelitarık maçının ilk yarısındaki futbol, dünün habercisiydi. Daha ilk dakika dolmadan Klaassen, ardından biri penaltıdan Depay’ın üç golüne teslim olduk. Til ve Malen farkı getirdi. Cengiz’in golü skoru ilan etti. Çağları’n kırmızısı, hezimetin tuzu-biberi oldu
Ekim ayında rakip 2. Norveç... Takımda 3 cezalı birden var! Türkiye, 2-0'ı koruyamadığı Karadağ maçının bedelini lider geldiği Hollanda'dan üçüncü sıraya inerek ödedi. Dakika 1 gol 1 olmasından Amsterdam'da 6-1'lik hezimetin geleceği belliydi. Merkezi iyi kapatamadık, topu alan Hollandalı bir anda verkaçlarla ceza sahamıza girdi, goller de göstere göstere geldi. Memphis Depay'ın pasında Klaassen perdeyi açarken, ikinci golde bu kez Klaassen asisti Depay'a yaptı. Merih'i her pozisyonda zor duruma düşüren Depay, skor 2-0 iken Klaassen'in kazandırdığı penaltıda Panenka vuruşu deneyecek kadar rahattı. 3-0 geri düşmemizin üstüne devre olmadan Çağlar'ın ikinci sarıyla atılması eklendi. İkinci yarının başında Depay kale ağzından tamamladığı topla hattrick yaptı. Til, milli takımdaki ilk golünü bize attı. Malen ile 6'yı kalemizde gördük. Frank de Boer sonrası göreve gelen Van Gaal ile Hollanda ne kadar olumlu ilerliyorsa, EURO 2020'de öz güvenini kaybeden Milli Takım, Şenol Güneş'le o kadar geriye gidiyor.
EN DOĞRUSUNU YAPACAĞIM
Şenol Güneş maçtan sonra şu açıklamayı yaptı: "Kötü bir gece oldu. Hem skor hem de oyun açısından. Daha birinci dakikada uzun toptan çıkarken golü yedik. Sonrasında da istediğimiz oyunu oynayamadık. Farklı bir skordan sonra şöyle böyle yapsak demenin anlamı yaptık. Tercihlerimiz yanlış oldu. Kendi açımdan. Hepsi değerli oyuncu, verilen görevleri yaptılar. Görevlerine sadık, her bakından örnek oyuncular. 15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puandayız. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na gitmek hayalimizdi. İkincilik şansımız devam ediyor. Büyük bir umut verdik. Hep mutluluk vermeyeçalıştık. Taraftarın şahsımla ilgili olumsuzlukları var. Doğru bulmasam bile bir eleştiridir. Başarısızlıkta her şey söylenebilir. Ama sorumlu benim, başkan ve yönetim bize gereken desteği verdi. Ülkem için, takım için endoğru olanı yapacağımı biliyorum.Geldiğimden beri şeytani birdüzen var, bunu yıkamadım."
GELMEM İÇİN YALVARDILAR
Milli Takım teknik direktörüne saygı duyulması gerektiğini de belirten Şenol Güneş, şöyle konuştu: "Ben bir düşünce devrimi olsun isterim. Ben gelirken yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun... Bu doğru değil. Benden nefret edebilirsiniz ama neden maaşım konuşuluyor? Bunun kampanyasını yapıp sonra yokmuş gibi davranıyorlar. Dışarıda, içimizde... Milli Takım teknik direktörü olarak saygı duymalısınız. Ebedi burada değiliz."
1987'DEKİ 8-0'DAN SONRA İLK KEZ 6 YEDİK
Milli Takım 1987'deki 8-0'lık İngiltere maçından bu yana bir karşılaşmada ilk kez 6 gol birden yedi. Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye'ye bir maçta 6 gol atan ilk takım da Hollanda oldu. Portakallar, İstanbul'da Ay-Yıldızlılar'dan aldığı 4-2'lik yenilginin acısını fena çıkardı. Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda oynadığımız 6 maçta kalemizde 13 gol gördük. Bizden daha kötü durumda olan diğer takım 6 maçta puanı bile olmayan Cebelitarık... Cebelitarık kalesinde 25 gol gördü. Hollanda onlara da 7 gol atmıştı.
MAÇI BAŞLAMADAN BİTİREN O GOL
Depay ile verkaç yapan Klaassen'in plase vuruşu direğe çarpıp filelere gitti, Uğurcan'a da bakmak kaldı. Klaassen'in 55. saniyede attığı gol, Cocu'nun 2005'te Romanya'ya 39. saniyede attığı golden bu yana Hollanda'nınDünya Kupası Elemelerindeki enerken golü oldu.
'NE DENİR BİLMİYORUM'
Merih Demiral, farklı yenilgi sonrası şunları söyledi: "Daha önce böyle bir maç yaşamadık. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Burada bir aileyiz. Kötü sonucun sorumlusu olarak hocayı ya da bir başka futbolcuyu göstermek olmaz. Hepimiz sahada iyi niyetliyiz. Önümüzdeki maçlarda telafi edeceğimize canı gönülden inanıyorum."
AĞIR HASAR
A Milli Takım'ın Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giyen ismi Orkun Kökçü 16.dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 36'dapenaltı yaptıran ve sarı kartlacezalı duruma düşen Çağlar,44'te kırmızı görerek oyundan atıldı. İkinci yarıda oyuna giren sınırdaki Ozan Kabakda sarardı. Orkun, Çağlar ve Ozan 8 Ekim'de Norveçile oynanacak maçta formagiyemeyecek.
KALAN MAÇLAR
HOLLANDA
Letonya (d)
Cebelitarık
Karadağ (d)
Norveç
NORVEÇ
Türkiye (d)
Karadağ
Letonya
Hollanda (d)
TÜRKİYE
Norveç
Letonya (d)
Cebelitarık
Karadağ (d)