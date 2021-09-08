Öğretmen yer değiştirme atama başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmen eş durumu yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Söz konusu yazının 3 üncü, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 10 uncu, 13 üncü maddelerinde yer alan 10 Eylül 2021 tarihi, 30 Eylül 2021 olarak güncellenmiş olup başvurular 9 Eylül 2021 saat 18.00'e kadar uzatılmıştır.

Buna göre;

1- 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle en az bir yıl sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerimiz de bu kapsamda başvuru yapabileceklerdir.

2- Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Bu zamana kadar başvuruda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.