A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu 6 maçında Hollanda karşısında mağlubiyet almasının ardından ayyıldızlı temsilcilerimize ilişkin "Türkiye Puan Durumu" merak konusu olarak Türkiye Puan durumu sıralaması tablosu nasıl? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
2022 Dünya Kupası elemeleri "Türkiye Puan Durumu sıralaması" ve tüm detaylar şöyle;
A Milli Futbol Takımımızın grubunda oynadığı maçlar sonucu elde ettiği puan ve sıralaması şöyle;
A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçlar şu şekilde;