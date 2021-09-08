Süper Lig Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2021-2022 transfer sezonu ne zaman, hangi gün ve saat kaçta bitecek?

Süper Lig'e Milli Takım arası verilirken yaz transfer dönemi bitiş tarihi de taraftarlarca araştırılan konular arasında bulunuyor. Dört büyük takıma gönül vermiş olan taraftalrarın yanı sıra, diğer takımların taraftarları da transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, yaz aylarının başlarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan kararda, transfer sezonu tarihleri ile ilgili önemli bir değişiklik yapılmıştı. Peki, 2021 Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman, hangi gün bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? İşte, transfer döneminin bitiş tarihi 2021-2022