Galatasaray’dan gençlik aşısı! 11 yeni transfer, 17 ayrılık...

Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı stoper Victor Nelsson için 7 milyon avro, Rumen orta saha oyuncuları Alexandru Cicaldau için 6,5 milyon avro, Olimpiu Morutan için ise 3,5 milyon avro ödediğini duyurdu.

Kulüp, Fransız sağ bek Sacha Boey, yerli futbolcular Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz ile kiralık olarak kadroya katılan Halil Dervişoğlu ve Gustavo Assunçao'nun maliyetlerini açıklamadı.