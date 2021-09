Haddini bildirin!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın , Haber Global'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg 'in,sözlerine de yanıt veren Yalçın, "Sen kimsin? Senin vasfın ne? Sen, hakemlere 'Bunu atın' diyorsun! Peki neden ben? Bu adam bir yerlerde seminerler falan da veriyordur. ' Bayern Münih teknik direktörü hakemlere çok baskı yapıyor' diyebiliyor mudur? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamıştır.Hedef mi oldum? TFF, bu arkadaşa haddini bildirsin! Siz haddini bildiremezseniz, biz bildiririz! Beşiktaş camiası bildirir!Uilenberg artık bir taraftır, Beşiktaş'ın karşısındadır.Uilenberg beni hedef gösterse ne olur? Ben, onu hedef gösterirsem ne olur? Bunu düşünsün! TFF ve MHK acil açıklama yapmalı.dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş 'in çok iyi bir hoca olduğunu belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol Hoca 'ya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum.Sonuç çok sağlıklı olmadı ama oyuncularımıza, hocamıza destek vermek lazım. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilirdi." Schalke 04 'ten kiralanan 20 yaşındaki orta saha Can Bozdoğan 'ı da değerlendiren Sergen Yalçın, "Can Bozdağan 20 yaşında, fiziğini gördün mü?Sol ayağı iyi, yetenekli oyuncu. 6-8 oynuyor. 8'e daha yakın oynuyor. Oldukça gelecek vadeden bir oyuncu. Onu bu sene kullanacağım, mutlaka kullanacağım" dedi.Boşnak yıldız Pjanic'i istemediğiyle ilgili yorumlara da tepki gösteren Sergen Yalçın, "Pjanic'in benle alakası yoksa, oyuncuyu kim almış? Oyuncuyu bulan benim, FaceTime'da konuşan benim, getiren benim, bana rağmen mi alınmış? Öğlen FaceTime'da konuştuk.Çok mutluydu, gelmek istediğini söyleyince, ben de 'Gel' dedim" ifadelerini kullandı.