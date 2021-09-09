Haddini bildirin!

“Sen kimsin? Sen hakemlere ‘Bunu atın’ diyorsun. Peki neden ben? Hedef mi oldum? TFF bu arkadaşa haddini bildirsin. Siz bildiremezseniz biz yaparız. Uilenberg artık taraftır ve hakem camiasından bundan sonra çekiniyorum”
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in, "Beşiktaş'ın teknikdirektörü, kulübede hakemlere büyükbaskı oluşturuyor. Yardımcı olmalarıgerekirken, zorlanıyoruz" sözlerine de yanıt veren Yalçın, "Sen kimsin? Senin vasfın ne? Sen, hakemlere 'Bunu atın' diyorsun! Peki neden ben? Bu adam bir yerlerde seminerler falan da veriyordur. 'Bayern Münih teknik direktörü hakemlere çok baskı yapıyor' diyebiliyor mudur? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamıştır. Başka bir takımın hocası hakkındaneden konuşmuyorsun? Hedef mi oldum? TFF, bu arkadaşa haddini bildirsin! Siz haddini bildiremezseniz, biz bildiririz! Beşiktaş camiası bildirir! Yarın ben atılırsam, hesabını kimverecek? Uilenberg artık bir taraftır, Beşiktaş'ın karşısındadır. TFF şu anbu arkadaşın işine son vermelidir. Uilenberg beni hedef gösterse ne olur? Ben, onu hedef gösterirsem ne olur? Bunu düşünsün! TFF ve MHK acil açıklama yapmalı. Bu adamın ilişkisikesilmeli. Yoksa bizim için artık siztarafsınız" dedi.
ŞENOL HOCA'YA DESTEK OLALIM A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in çok iyi bir hoca olduğunu belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol Hoca'ya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Her zamankazanamayabilirsin. Milliseviye daha da yukarıda. Sonuç çok sağlıklı olmadı ama oyuncularımıza, hocamıza destek vermek lazım. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilirdi."
CAN'I MUTLAKA KULLANACAĞIM Schalke 04'ten kiralanan 20 yaşındaki orta saha Can Bozdoğan'ı da değerlendiren Sergen Yalçın, "Can Bozdağan 20 yaşında, fiziğini gördün mü? Bizim altyapıdan gelen20 yaşındaki oyuncunun fiziğinigördün mü? İşte aradakifark! Sol ayağı iyi, yetenekli oyuncu. 6-8 oynuyor. 8'e daha yakın oynuyor. Oldukça gelecek vadeden bir oyuncu. Onu bu sene kullanacağım, mutlaka kullanacağım" dedi.
PJANİC'İ BULAN BENİM
Boşnak yıldız Pjanic'i istemediğiyle ilgili yorumlara da tepki gösteren Sergen Yalçın, "Pjanic'in benle alakası yoksa, oyuncuyu kim almış? Oyuncuyu bulan benim, FaceTime'da konuşan benim, getiren benim, bana rağmen mi alınmış? Öğlen FaceTime'da konuştuk. Rachid Ghezzal'ınmenajerleri aradı ve söylediler. 'Şaka yapıyorsunuz'dedim. Pjanic'e ilk olarak 'Bize gelmek istiyormusun?' dedim. İnanılmaz bir elektrik aldım ve'İstiyorum' dedi. Çok mutluydu, gelmek istediğini söyleyince, ben de 'Gel' dedim" ifadelerini kullandı.