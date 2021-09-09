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Giriş Tarihi: 9.9.2021 12:03

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? TCMB Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? TCMB Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Merkez Bankası PPK toplantısı için geri sayım başlarken Eylül ayı faiz kararı da merakla bekleniyor. Her ay toplanan Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz ay politika faizini 19’da sabitleme kararı almıştı. Piyasalara yön verecek olan bu kararı bekleyen binlerce kişi bu noktada “TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi ve Eylül ayı faiz kararına ilişkin detaylar...

TCMB Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı için PPK toplantısı ile toplanacak. Yurt içi piyasalara yön vercek olan kritik karar için gözler toplantının düzenleneceği tarihe çevrilirken öte yandan "TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), geçtiğimiz ay haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi ve politika faizini 19'da sabit bıraktı. Peki, Eylül ayı faiz kararı için PPK toplantısı ne zaman düzenlenecek? İşte detaylar...

Merkez Bankası: 2021 yılının kalanında cari fazla verilmesini bekliyoruz

TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

TCMB'DE ALINAN SON KARARLAR ŞÖYLE;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.

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TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını yıllık %18,95 olarak açıkladı.

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Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? TCMB Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
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