Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? TCMB Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

TCMB Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı için PPK toplantısı ile toplanacak. Yurt içi piyasalara yön vercek olan kritik karar için gözler toplantının düzenleneceği tarihe çevrilirken öte yandan "TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, Eylül ayı faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), geçtiğimiz ay haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi ve politika faizini 19'da sabit bıraktı. Peki, Eylül ayı faiz kararı için PPK toplantısı ne zaman düzenlenecek? İşte detaylar...