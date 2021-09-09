Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şenol Güneş'le yollar ayrılacak mı? İşte kritik toplantıda yaşananlar!
Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:58 Son Güncelleme: 9.9.2021 17:01

Şenol Güneş'le yollar ayrılacak mı? İşte kritik toplantıda yaşananlar!

Şenol Güneş’le yollar ayrılacak mı? İşte kritik toplantıda yaşananlar!

Son dakika... A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Riva'da bir görüşme gerçekleştirdi. EURO 2020'de yaşanan başarısızlığın ardından geçtiğimiz günlerde alınan 6-1'lik Hollanda mağlubiyeti sonrası Güneş'in geleceği tartışılmaya başlanmıştı. TFF Başkanı ile deneyimli teknik adam arasında yapılan toplantıdan sonuç çıkmadı. Taraflar ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelecek.

Son dakika... A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sıfır çekerek büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Turnuvada varlık gösteremeyen ve organizasyonun en kötü takımlarından biri olan ay-yıldızlılarda Şenol Güneş'in geleceği tartışılıyordu. Şampiyona sonrasında nasıl bir karar alınacağı merak edilirken Güneş'le devam edildi.

Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, EURO 2020 sonrasında rotasını Dünya Kupası elemelerine çevirmişti. Karadağ önünde 2-0 öne geçmesine rağmen rakibini yenemeyen milliler, Cebelitarık karşısında zorlansa da 3 puana 3 golle uzandı.

Fakat asıl rakibimiz olan Hollanda karşısında alınan ağır yenilgi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hollanda'da 6-1 mağlup olan milli takımda deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in istifa edip etmeyeceği gündeme geldi. Tecrübeli hoca, bugün Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptı.

DHA'nın haberine göre; A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son 3 maçlık periyottaki skorlar ve ortaya konulan oyun nedeniyle tahtı sallanırken, bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı.

Özellikle Hollanda karşısında alınan tarihi yenilgi sonrası TFF'de hareketli saatler yaşandı.

Önce Amsterdam'da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı. Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi geriktiğini söyledi.

Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00'da başladıkları ve 12.30'da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldılar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray'ın yeni yıldızına Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...
Polonya - İngiltere maçında Robert Lewandowski'nin hareketi geceye damga vurdu! Kendi taraftarına...
MEB öğretmen ek atama başvurusu - branş dağılımı ve kontenjanları | 15 bin ek atama ne zaman yapılacak? 2021 Öğretmen Atama takvimi
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Falaka skandalında son dakika: Falakacı kargocudan şoke eden görüntü ve mesajlar
Son dakika | Cemile'nin katili silinmiş kan izinden bulundu! Sadece SABAH'ta
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
SON DAKİKA: Galatasaray'ın son gün sürprizi Ryan Babel'e takıldı! Twitter paylaşımlarıyla tepki çekmişti...
Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Şenol Güneş'le yollar ayrılacak mı? İşte kritik toplantıda yaşananlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA