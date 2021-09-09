Şenol Güneş’le yollar ayrılacak mı? İşte kritik toplantıda yaşananlar!

Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00'da başladıkları ve 12.30'da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldılar.