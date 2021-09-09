Şenol Güneş’le yollar ayrılacak mı? İşte kritik toplantıda yaşananlar!

Son dakika... A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sıfır çekerek büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. Turnuvada varlık gösteremeyen ve organizasyonun en kötü takımlarından biri olan ay-yıldızlılarda Şenol Güneş'in geleceği tartışılıyordu. Şampiyona sonrasında nasıl bir karar alınacağı merak edilirken Güneş'le devam edildi.
Fakat asıl rakibimiz olan Hollanda karşısında alınan ağır yenilgi tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Hollanda'da 6-1 mağlup olan milli takımda deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in istifa edip etmeyeceği gündeme geldi. Tecrübeli hoca, bugün Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptı.
DHA'nın haberine göre; A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son 3 maçlık periyottaki skorlar ve ortaya konulan oyun nedeniyle tahtı sallanırken, bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı.
Önce Amsterdam'da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı. Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi geriktiğini söyledi.
Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00'da başladıkları ve 12.30'da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldılar.