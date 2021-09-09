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Giriş Tarihi: 9.9.2021 08:35

Sergen Yalçın'dan çok sert sözler! 'Sen kimsin de hakemlere beni hedef gösteriyorsun?'

Sergen Yalçın’dan çok sert sözler! ’Sen kimsin de hakemlere beni hedef gösteriyorsun?’

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, dün akşam katıldığı bir televizyon programında birbirinden önemli konular hakkında çaıklamalarda bulundu. MHK Danışmanı Jaap Uilenberg'in 'Beşiktaş'ın teknik direktörü hakemlere baskı oluşturuyor.' sözlerine yanıt veren Sergen Yalçın, Uilenberg'e tepki gösterdi.

Şenol Güneş'ten Pjanic transferine Can Bozdoğan'dan Uilenberg'e birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Miralem Pjanic ile kendisinin FaceTime üzerinden konuştuğunu oyuncudan büyük bir elektrik aldığını ifade etti. Sergen Hoca ayrıca Uilenberg'in artık taraf olduğunu ifade etti.

Sergen Yalçın’dan çok sert sözler! ’Sen kimsin de hakemlere beni hedef gösteriyorsun?’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in, "Beşiktaş'ın teknik direktörü, kulübede hakemlere büyük baskı oluşturuyor. Yardımcı olmaları gerekirken, zorlanıyoruz" sözlerine de yanıt veren Yalçın, "Sen kimsin? Senin vasfın ne? Sen, hakemlere 'Bunu atın' diyorsun! Peki neden ben? Bu adam bir yerlerde seminerler falan da veriyordur. 'Bayern Münih teknik direktörü hakemlere çok baskı yapıyor' diyebiliyor mudur?

Sergen Yalçın’dan çok sert sözler! ’Sen kimsin de hakemlere beni hedef gösteriyorsun?’

Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamıştır. Başka bir takımın hocası hakkında neden konuşmuyorsun? Hedef mi oldum? TFF, bu arkadaşa haddini bildirsin! Siz haddini bildiremezseniz, biz bildiririz! Beşiktaş camiası bildirir! Yarın ben atılırsam, hesabını kim verecek? Uilenberg artık bir taraftır, Beşiktaş'ın karşısındadır.

Sergen Yalçın’dan çok sert sözler! ’Sen kimsin de hakemlere beni hedef gösteriyorsun?’

TFF şu an bu arkadaşın işine son vermelidir. Uilenberg beni hedef gösterse ne olur? Ben, onu hedef gösterirsem ne olur? Bunu düşünsün! TFF ve MHK acil açıklama yapmalı. Bu adamın ilişkisi kesilmeli. Yoksa bizim için artık siz tarafsınız" dedi.

Sergen Yalçın’dan çok sert sözler! ’Sen kimsin de hakemlere beni hedef gösteriyorsun?’

SERGEN YALÇIN'DAN ŞENOL GÜNEŞ'E DESTEK!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in çok iyi bir hoca olduğunu belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol Hoca'ya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Her zaman kazanamayabilirsin. Milli seviye daha da yukarıda. Sonuç çok sağlıklı olmadı ama oyuncularımıza, hocamıza destek vermek lazım. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilirdi."

Sergen Yalçın’dan çok sert sözler! ’Sen kimsin de hakemlere beni hedef gösteriyorsun?’

'CAN BOZDOĞAN'I KULLANACAĞIM! SOL AYAĞI İYİ...'

Schalke 04'ten kiralanan 20 yaşındaki orta saha Can Bozdoğan'ı da değerlendiren Sergen Yalçın, "Can Bozdağan 20 yaşında, fiziğini gördün mü? Bizim altyapıdan gelen 20 yaşındaki oyuncunun fiziğini gördün mü? İşte aradaki fark! Sol ayağı iyi, yetenekli oyuncu. 6-8 oynuyor. 8'e daha yakın oynuyor. Oldukça gelecek vadeden bir oyuncu. Onu bu sene kullanacağım, mutlaka kullanacağım" dedi.

Sergen Yalçın’dan çok sert sözler! ’Sen kimsin de hakemlere beni hedef gösteriyorsun?’

'PJANİC'İ BULAN BENİM'

Boşnak yıldız Pjanic'i istemediğiyle ilgili yorumlara da tepki gösteren Sergen Yalçın, "Pjanic'in benle alakası yoksa, oyuncuyu kim almış? Oyuncuyu bulan benim, FaceTime'da konuşan benim, getiren benim, bana rağmen mi alınmış? Öğlen FaceTime'da konuştuk. Rachid Ghezzal'ın menajerleri aradı ve söylediler. 'Şaka yapıyorsunuz' dedim.

Sergen Yalçın’dan çok sert sözler! ’Sen kimsin de hakemlere beni hedef gösteriyorsun?’

Pjanic'e ilk olarak 'Bize gelmek istiyor musun?' dedim. İnanılmaz bir elektrik aldım ve 'İstiyorum' dedi. Çok mutluydu, gelmek istediğini söyleyince, ben de 'Gel' dedim" ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın'dan çok sert sözler! 'Sen kimsin de hakemlere beni hedef gösteriyorsun?'
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