Sergen Yalçın’dan çok sert sözler! ’Sen kimsin de hakemlere beni hedef gösteriyorsun?’

TFF şu an bu arkadaşın işine son vermelidir. Uilenberg beni hedef gösterse ne olur? Ben, onu hedef gösterirsem ne olur? Bunu düşünsün! TFF ve MHK acil açıklama yapmalı. Bu adamın ilişkisi kesilmeli. Yoksa bizim için artık siz tarafsınız" dedi.