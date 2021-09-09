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Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:24 Son Güncelleme: 9.9.2021 16:49

Son dakika: 3 futbolcuya şok! Beşiktaş'tan Ljajic, Lens ve Douglas kararı...

Son dakika: 3 futbolcuya şok! Beşiktaş’tan Ljajic, Lens ve Douglas kararı...

Son dakika haberi... Beşiktaş, bu transfer döneminde takımdan göderemediği ve kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas ile ilgili radikal kararlar aldı. Siyah-beyazlılar 3 oyuncuya hiçbir şekilde tolerans göstermeyecek. İşte o kararlar...

Son dakika haberi... Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve bir türlü takımdan gönderemediği Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas ile ilgili radikal kararlar aldı. Siyah-beyazlılar, 3 oyuncu için aldığı kararlarlarda taviz vermeyecek.

3 İSİM İÇİN RADİKAL KARARLAR!

A Spor Muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ljajic, Lens ve Douglas için bir takım kararlar aldı.

1. Tesislerde A takıma yaklaştırılmayacaklar.

2. Araçlarını A takım oto parkına park edemeyecekler.

3. Yapacakları idmanlara geç kaldıklarında noter işlemi başlayacak.

Beşiktaşlı yöneticilerin bu 3 futbolcunun futbolu bıraktığı gibi davrandığını belirtti.

LJAJIC PAOK'U REDDETTİ!

Adem Ljajic'in PAOK'tan gelen teklifi reddetmesi Beşiktaşlı yöneticileri rahatsız etti.

MALİYETLERİ 7 MİLYON EURO!

Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'ın Beşiktaş'a 1 yıllık maaş maliyeti yaklaşık 7 milyon euroyu buluyor.

Beşiktaş'ın 2019'da Torino'dan 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödediği Adem Ljajic, geçen sezon 24 maçta 2 gol attı ve 5 asist kaydetti.

Sırp oyuncu, toplamda ise Beşiktaş'ta çıktığı 85 maçta 18 gol atıp 26 asist yaptı.

Geçen sezonun devre arasında Karagümrük'e kiralanan Jeremain Lens ise Siyah-beyazlı formayla çıktığı 102 maçta 12 gol attı ve 20 asiste imza attı.

Beşiktaş'ın 2019'da transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Douglas ise sadece 7 maçta forma şansı buldu.

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Son dakika: 3 futbolcuya şok! Beşiktaş'tan Ljajic, Lens ve Douglas kararı...
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