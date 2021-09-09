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Giriş Tarihi: 9.9.2021 08:05 Son Güncelleme: 9.9.2021 08:15

SON DAKİKA: Galatasaray'ın son gün sürprizi Ryan Babel'e takıldı! Twitter paylaşımlarıyla tepki çekmişti...

SON DAKİKA: Galatasaray’ın son gün sürprizi Ryan Babel’e takıldı! Twitter paylaşımlarıyla tepki çekmişti...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, bu yaz transfer döneminde 11 futbolcuyu renklerine bağladı. Transferin son gününde Portekiz'den Gustavo Assunçao'yu transfer eden sarı kırmızılılar bir sürpriz daha yapma niyetindeydi... Hollanda milli takımında da dönem dönem forma giyen Vilhena'nın transferi Babel'e takıldı! İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Portekiz'den genç Brezilyalı orta saha Gustavo Assunçao'nun transferini bitiren Galatasaray, dün bir bomba daha patlatacaktı. Transferin son saatlerine kadar hareketli dakikalar geçiren Galatasaray, Krasnodar'da gözden çıkarılan Vilhena ile ilgilendi.

SON DAKİKA: GALATASARAY'IN SON GÜN BOMBASI BABEL'E TAKILDI!

Gustavo Assunçao'nun ardından 8 numara takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Vilhena'yı kiralamak için Krasnodar'la el sıkıştı. Yabancı sınırı nedeniyle transfer yattı.

Galatasaray transferin son gününde çok hareketli saatler yaşadı. Gustavo Assunçao hamlesiyle 6 numara sorununa çözüm bulan Sarı-Kırmızılılar 8 numara takviyesi için de büyük çaba harcadı.

Yönetim, Krasnodar formasını giyen Tony Vilhena'nın kiralanması konusunda Rus kulübü ile anlaştı. Krasnodar'da kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldız da yapılan teklifi kabul etti.

Yönetim kadroda 14 yabancı futbolcu olduğu için Ryan Babel'le yolları ayırmak için girişimde bulundu.

Ancak tecrübeli yıldız ayrılık teklfini kabul etmeyince Vilhena'nın transferi gerçekleşmedi.

YEDLİN İÇİN BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ!

Başakşehir'in son dakikada DeAndre Yedlin için girişimlerde bulunduğu ancak bu konuda anlaşma sağlanamadığı da gelen bilgiler arasında. (Takvim)

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, dün akşam sosyal medyada bir hayli etkindi. Babel'in alaycı tweetleri taraftarın tepkisini çekti.

Ryan Babel, 'Burada değil yeşil sahada oyna' diyen bir taraftarı engelledi.

Nelsson, Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Van Aanholt, Aytaç Kara, Halil Dervişoğlu, Alpaslan Öztürk ve son olarak Gustavo Assunçao transfer edildi. Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, Atletico Madrid takımında Arda Turan ile takım arkadaşı olmuştu.

Gustavo Assunçao da Arda Turan'ın hem Atletico Madrid'te hem de Galatasaray'da bir idol olduğunu onunla birlikte forma giyeceği için kendisini çok mutlu hissettiğini ifade etti.

Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza, Instagram hesabından Gustavo Assunçao'yu ve babasını tebrik etti.

Alex de Souza ile Paulo Assunçao, Brezilya'nın Palmeiras takımında birlikte forma giydiler. 2001 yılından beri dost olan Alex de Souza, Paulo Assunçao ikilisi birlikte forma savaşı vermişti.

Alex de Souza, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun babası Paulo'nun paylaştığı Instagram gönderisine 'İyi şanslar dostum' diyerek eski arkadaşının oğluna başarılar diledi.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın son gün sürprizi Ryan Babel'e takıldı! Twitter paylaşımlarıyla tepki çekmişti...
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