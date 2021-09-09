SON DAKİKA: Galatasaray’ın son gün sürprizi Ryan Babel’e takıldı! Twitter paylaşımlarıyla tepki çekmişti...

Nelsson, Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Van Aanholt, Aytaç Kara, Halil Dervişoğlu, Alpaslan Öztürk ve son olarak Gustavo Assunçao transfer edildi. Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, Atletico Madrid takımında Arda Turan ile takım arkadaşı olmuştu.

Gustavo Assunçao da Arda Turan'ın hem Atletico Madrid'te hem de Galatasaray'da bir idol olduğunu onunla birlikte forma giyeceği için kendisini çok mutlu hissettiğini ifade etti.