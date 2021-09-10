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Giriş Tarihi: 10.9.2021 10:16 Son Güncelleme: 10.9.2021 10:17

Abdullah Avcı ile 15 maçlık seri! G.Saray karşısında rekor...

AA
Abdullah Avcı ile 15 maçlık seri! G.Saray karşısında rekor...

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi. 186 gündür bileği bükülmeyen bordo-mavililer, İstanbul temsilcisi karşısında mağlup olmaması halinde, 2019-2020 sezonundaki 16 maçlık yenilmezlik serisini yakalayacak.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilgiyi unuttu.

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 lig maçını kaybetmedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 186 gündür bileği bükülmedi.

SADECE 3 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

2019-2020 SEZONUNDAKİ SERİYİ YAKALAYACAK

Trabzonspor, Galatasaray karşısında mağlubiyetle ayrılmaması halinde 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini yakalayacak. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.

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Abdullah Avcı ile 15 maçlık seri! G.Saray karşısında rekor...
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