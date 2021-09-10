Ülkemizde Covid-19 aşılama çalışmaları sürerken öte yandan aşılarını olan vatandaşlar ise aşı kartı alma ekranına ulaşmak istiyor. Öte yandan açıklanan resmi karar doğrultusunda; henüz aşı olmayan vatandaşlar için toplu faaliyetler ve seyahatler adına zorunlu PCR testi kararı getirilirken aşı olan vatandaşlar ise bu kapsamın dışında tutuluyor. Hal böyle olunca; "Aşı kartı nasıl alınır, işlemler nereden yapılır?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte adım adım aşı kartı alma ekranı 2021