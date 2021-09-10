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Giriş Tarihi: 10.9.2021 16:19

Burak Elmas'tan Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı

Burak Elmas’tan Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, tedavi gördüğü hastanede vefat eden kulübün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın yeri doldurulamayacak biri olduğunu söyledi. GS TV'ye konuşan Elmas, "Bugün camiamız için maalesef çok acı bir gün. Duygun başkanımızı, Duygun ağabeyimizi, Duygun hocamızı kaybettik. Galatasaray çok değerli bir üyesini, ağabeyini ve büyüğünü kaybetti." dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla üzgün olduklarını belirterek, "Bugün camiamız için maalesef çok acı bir gün. Duygun başkanımızı, Duygun ağabeyimizi, Duygun hocamızı kaybettik. Galatasaray çok değerli bir üyesini, ağabeyini ve büyüğünü kaybetti." dedi.

Duygun Yarsuvat'ın Galatasaray'a birçok alanda hizmet ettiğini aktaran Elmas, "Hepimizin çok sevdiği, esprisiyle, bilgisiyle, birikimiyle, birleştiriciliğiyle, zor zamanlarda göreve talip olarak Galatasaray için kendisini ortaya koymasıyla çok takdir ettiğimiz bir büyüğümüzdü. Üniversitemizin rektörlüğünü, Galatasaraylılar Cemiyetimizin başkanlığını, divan kurulumuzun başkanlığını yapmış, her yerde ve her hizmette bulunmuş bir büyüğümüzü kaybettik. Bu vesileyle oğulları Ömür ve Emre'ye, kızı Elif'e başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Duygun ağabey gerçekten Galatasaray'da yeri zor dolacak bir ağabeyimiz. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Galatasaraylıların başı sağ olsun." diye konuştu.

Burak Elmas, son 3-4 yılda Duygun Yarsuvat'a hak etmediği eleştiriler yapıldığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu da aslında bir örnek olsun. Bu kadar değerli bir Galatasaraylıyı, bu kadar Galatasaray'a dokunmuş ve buraya gelmesinde katkıda bulunmuş bir büyüğümüze saygıda, bazen ileri yaşta yaptığı konuşmaya tepkide ne kadar dikkatli ve hassas olunması gerektiğini tüm Galatasaraylılara hatırlatmak isterim. Duygun ağabey gibi Galatasaraylılar her zaman yetişmiyor. Galatasaray'ın her kademesinde kendisini hizmete bu kadar adamış büyüklerimiz kolay kolay gelmiyor. Onun için hepimizin Duygun ağabeyimize dualarımızı gönderirken, ona rahmet dilerken ondan sonra gelen yeni büyüklerimize, Galatasaray'a hizmet etmiş kişilere de aynı saygıyı, hürmeti ve teşekkürü ediyor olabilmemiz lazım. Tüm Galatasaraylıların başı sağ olsun. Çok üzgünüz."

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Burak Elmas'tan Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı
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