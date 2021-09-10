Burak Elmas’tan Duygun Yarsuvat için başsağlığı mesajı

Burak Elmas, son 3-4 yılda Duygun Yarsuvat'a hak etmediği eleştiriler yapıldığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu da aslında bir örnek olsun. Bu kadar değerli bir Galatasaraylıyı, bu kadar Galatasaray'a dokunmuş ve buraya gelmesinde katkıda bulunmuş bir büyüğümüze saygıda, bazen ileri yaşta yaptığı konuşmaya tepkide ne kadar dikkatli ve hassas olunması gerektiğini tüm Galatasaraylılara hatırlatmak isterim. Duygun ağabey gibi Galatasaraylılar her zaman yetişmiyor. Galatasaray'ın her kademesinde kendisini hizmete bu kadar adamış büyüklerimiz kolay kolay gelmiyor. Onun için hepimizin Duygun ağabeyimize dualarımızı gönderirken, ona rahmet dilerken ondan sonra gelen yeni büyüklerimize, Galatasaray'a hizmet etmiş kişilere de aynı saygıyı, hürmeti ve teşekkürü ediyor olabilmemiz lazım. Tüm Galatasaraylıların başı sağ olsun. Çok üzgünüz."