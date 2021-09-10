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Giriş Tarihi: 10.9.2021 23:16 Son Güncelleme: 10.9.2021 23:31

Burak Yılmaz Fransa'da gollerine devam ediyor!

Burak Yılmaz Fransa’da gollerine devam ediyor!

Fransa Ligue 1'de geçen senenin şampiyonu Lille bugün Lorient deplasmanına çıktı. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın 11'de başladığı maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Lille'in golünü Burak Yılmaz penaltıdan attı.

Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası devam ediyor. Son şampiyon Lille, deplasmanda Lorient'e konuk oluyor. Sezona kötü başlayan Lille'de ilk yarısı 1-1 sona eren maçta Burak Yılmaz takımının tek golünü kaydetti.

BURAK YILMAZ LİGDEKİ 2. GOLÜNÜ ATTI

Geçen sene Lille'in şampiyonluğunda en büyük katkıyı veren Burak Yılmaz, bugünkü Lorient maçında girdiği pozisyonda penaltı kazandı ve penaltı vuruşunu gole çevirdi. Burak Yılmaz, bu sezon 2. golünü atmış oldu.

Lille'de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı 11'de başladı.

Lille: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Yusuf Yazıcı, Angel, Ikone, Burak Yılmaz

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Burak Yılmaz Fransa'da gollerine devam ediyor!
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