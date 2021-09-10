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Giriş Tarihi: 10.9.2021 10:54 Son Güncelleme: 10.9.2021 10:54

Cristiano Ronaldo için eski takım arkadaşı Rooney'den olay yorum! '40 yaşına kadar...'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Cristiano Ronaldo için eski takım arkadaşı Rooney’den olay yorum! ’40 yaşına kadar...’

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, bu yaz Juventus'tan ayrıldı. Manchester City'ye imza atması beklenen Ronaldo, Sir Alex Ferguson'un telkiniyle eski takımı Manchester United'a döndü. United'tan eski takım arkadaşı Wayne Rooney, Ronaldo hakkında konuştu.

İngiltere milli takımı ve Manchester United'ın eski yıldızlarından Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo için olumlu yorumlarda bulundu. Ronaldo'nun tıpkı Ryan Giggs gibi 40 yaşına kadar oynayabileceğini ifade eden Rooney, 'Onun 40 yaşına kadar oynaması ve goller atması beni şaşırtmaz.' dedi.

Cristiano Ronaldo'nu yarın oynanacak Newcastle United karşılaşmasında sahada olması bekleniyor. Ronaldo, Düşler Sahnesi'ne geri dönüyor. Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Rooney de bu transferi yorumladı.

'RONALDO HALA HARİKA DURUMDA!'

'Cristiano'nun olduğu takımda arkadaşları daha fazla çalışmak zorunda. Onun, yeteneği her zaman vardı ama kendisine her zaman çok dikkat etti. Hala harika durumda.

Biz aynı takımdayken sol kanat oyuncusuydu artık komple bir forvet. Gol sayısını da arttırmasını bekliyorum. 12 yılın ardından Ronaldo'nun artık bambaşka bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.'

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Cristiano Ronaldo için eski takım arkadaşı Rooney'den olay yorum! '40 yaşına kadar...'
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