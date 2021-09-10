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Giriş Tarihi: 10.9.2021 18:57

DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 ÖSYM AİS DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 ÖSYM AİS DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından DGS tercih sonuçları son dakika haberi ile duyurulacak. Akademik kariyer hedefleri doğrultusunda 7 Eylül’de tercihlerini sona erdiren öğrenciler gözlerini sonuçlara çevirdi. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yerleştirme sonuçları sorgulaması yapabilecek. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt bulmuş olacak. İşte 2021 ÖSYM AİS DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

DGS tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak yerleştirme tercihlerinin 7 Eylül'de sona ermesiyle ÖSYM AİS sitesine girişler çoğaldı. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık fakülteye tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulamasına hız kazandırdı. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 ÖSYM AİS DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli değil. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde DGS tercih sonuçları ile ilgili son durum haberimizde yer alacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Buradan hareketle, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının da en az 5 gün sonra yani 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından duyuracak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 ÖSYM AİS DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
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