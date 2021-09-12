DGS tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak yerleştirme tercihlerinin 7 Eylül'de sona ermesiyle ÖSYM AİS sitesine girişler çoğaldı. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık fakülteye tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulamasına hız kazandırdı. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 ÖSYM AİS DGS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli değil. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde DGS tercih sonuçları ile ilgili son durum haberimizde yer alacak.
Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Buradan hareketle, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının da en az 5 gün sonra yani 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor.
ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından duyuracak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.
Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.