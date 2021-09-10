Herkesin içinde özür diledi, barış sağlandı

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao, dün yapılan idmanda takım arkadaşından herkesin önünde özür dileyince barış gerçekleşti. Futbolcularıyla bir toplantı yapan Fatih Terim, "Marcao'nun, benim odamda yaptığıözrünü burada hepinizin içindedilemesini istedim" diyerek barış çubuğunu yaktı. Daha sonra söz alan Brezilyalı stoper, "İlk baştaKerem kardeşimden ve hepinizdenözür diliyorum. FatihHocamız'dan ve stattakiherkesten de af diliyorum.İnanılmaz pişmanım veçok üzgünüm" ifadelerini kullandı. İkili birbirlerine sarılıp buzları eritti.