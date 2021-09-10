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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Herkesin içinde özür diledi, barış sağlandı

Herkesin içinde özür diledi, barış sağlandı
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao, dün yapılan idmanda takım arkadaşından herkesin önünde özür dileyince barış gerçekleşti. Futbolcularıyla bir toplantı yapan Fatih Terim, "Marcao'nun, benim odamda yaptığı özrünü burada hepinizin içinde dilemesini istedim" diyerek barış çubuğunu yaktı. Daha sonra söz alan Brezilyalı stoper, "İlk başta Kerem kardeşimden ve hepinizden özür diliyorum. Fatih Hocamız'dan ve stattaki herkesten de af diliyorum. İnanılmaz pişmanım ve çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. İkili birbirlerine sarılıp buzları eritti.

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Herkesin içinde özür diledi, barış sağlandı
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