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Giriş Tarihi: 10.9.2021

Külliyen zarar!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Külliyen zarar!

Transferin bitimine bir gün kala akşam saatlerinde Beşiktaş yönetimi kadro dışı bıraktığı 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşma zemini sağladı. Ljajic sabah kararından caydı. Evrakları imzalamayacağını belirtip, takımda kaldı

Beşiktaş'ın 4 sezon önce Torino'dan zorunlu satın alma ile kiraladığı ve toplamda 7 milyon 750 bin Euro ödediği Adem Ljajic'in yarardan çok zararı oldu. Siyah-beyazlı yönetim, 7 Eylül akşamında sözleşme feshi için anlaşma sağladığı oyuncuya resmi evrakları hazır edip gönderdi. Transferin biteceği 8 Eylül sabahı imzalayarak geri göndermesini bekledi. 29 yaşındaki oyuncu akşam yapılan anlaşmadan sabah saatlerinde caydı ve evrakları imzalamayacağını ileterek takımdan ayrılmadı.

TORİNO'YA 3 MİLYON EURO TAKSİT ÖDENDİ
Yıllık ücreti 3.2 milyon Euro olan ve vergisiyle birlikte 4.5 milyon Euro maliyeti bulunan tecrübeli oyuncunun derdi bitmedi. Siyah-beyazlılar yollarını ayıramadığı Ljajic için önceki gün İtalyan ekibi Torino'ya yaklaşık 3 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı. Boşnak oyuncu için geçmiş ve vadesi gelen taksitleri ödeyen yönetimin bu durumdan bir hayli keyifsiz olduğu kaydedildi. Ljajic'in Beşiktaş'a 4 yıllık maliyeti 25 milyon Euro oldu.

SOĞUK SAVAŞ!
BEŞIKTAŞ kadro dışı bırakmasına rağmen takımdan ayrılmayan 3 isim (Ljajic, Lens ve Douglas) için önemli yaptırımlar uygulayacak. A Takım'a yaklaştırılmayacaklar. Araçlarını A Takım otoparkına park edemeyecekler. Kendileri için ayrılan sahada yapacakları idmanlara geç kaldıklarında noter işlemi başlayacak.

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Külliyen zarar!
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