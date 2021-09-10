Külliyen zarar!

Transferin bitimine bir gün kala akşam saatlerinde Beşiktaş yönetimi kadro dışı bıraktığı 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşma zemini sağladı. Ljajic sabah kararından caydı. Evrakları imzalamayacağını belirtip, takımda kaldı
Beşiktaş'ın 4 sezon önce Torino'dan zorunlu satın alma ile kiraladığı ve toplamda7 milyon 750 bin Euroödediği Adem Ljajic'in yarardan çok zararı oldu. Siyah-beyazlı yönetim, 7 Eylül akşamındasözleşme feshi için anlaşma sağladığıoyuncuya resmi evrakları hazıredip gönderdi. Transferin biteceği8 Eylül sabahı imzalayarak gerigöndermesini bekledi. 29 yaşındaki oyuncu akşam yapılan anlaşmadan sabah saatlerinde caydı ve evrakları imzalamayacağınıileterek takımdan ayrılmadı.
TORİNO'YA 3 MİLYON EURO TAKSİT ÖDENDİ
Yıllık ücreti 3.2 milyon Euro olan ve vergisiyle birlikte 4.5 milyon Euro maliyeti bulunan tecrübeli oyuncunun derdi bitmedi. Siyah-beyazlılar yollarını ayıramadığı Ljajic için önceki gün İtalyan ekibi Torino'ya yaklaşık 3 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı. Boşnak oyuncuiçin geçmiş ve vadesi gelen taksitleri ödeyenyönetimin bu durumdan bir hayli keyifsiz olduğukaydedildi. Ljajic'in Beşiktaş'a 4 yıllık maliyeti 25 milyon Euro oldu.
SOĞUK SAVAŞ!
BEŞIKTAŞ kadro dışı bırakmasına rağmen takımdan ayrılmayan 3 isim (Ljajic, Lens ve Douglas) için önemli yaptırımlar uygulayacak. A Takım'a yaklaştırılmayacaklar. Araçlarını A Takım otoparkına park edemeyecekler. Kendileri için ayrılan sahada yapacakları idmanlara geç kaldıklarında noter işlemi başlayacak.