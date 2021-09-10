Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe’de sistem değişiyor! Pereira’nın sıkıntısı...

ORTA SAHADA MIGUEL CRESPO ÖNDE

Sağ kanatta ise Nazım Sangare kesin olarak görev yapamayacak. Burada Osayi Samuel maça 11'de başlayacak. Lisansı çıkarılan Burak Kapacak ilk kez kulübede oturacak ve iki kanat için de alternatif olacak.