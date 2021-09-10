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Giriş Tarihi: 10.9.2021 09:07 Son Güncelleme: 10.9.2021 09:08

Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de sistem değişiyor! Pereira'nın sıkıntısı...

VOLKAN DEMİR
Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe’de sistem değişiyor! Pereira’nın sıkıntısı...

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Milli aranın sona ermesiyle birlikte 4. hafta müsabakaları bu hafta sonu oynanacak. 3 maçta aldığı 9 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, sahasında konuk edeceği Sivasspor'u yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu maçın 11'ini şekillendiren Pereira, kanat bölgesinde ise sıkıntı yaşıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'in geride kalan diliminde 3 maçını da kazanan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, pazar akşamı sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Vitor Pereira yönetiminde çıktığı tüm maçları kazanan Kanarya, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Sivasspor maçı öncesinde kanat oyuncusu sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin sol çizgide kullandığı iki oyuncudan biri olan Novak dün de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara katıldı.

Ferdi Kadıoğlu ise bireysel idmanlarını sürdürdü. İki oyuncunun da Sivas maçı kadrosunda olma ihtimali bulunuyor. Ancak Portekizli çalıştırıcı o bölge için Muhammed Gümüşkaya ismini de hazırda tutuyor.

ORTA SAHADA MIGUEL CRESPO ÖNDE

Sağ kanatta ise Nazım Sangare kesin olarak görev yapamayacak. Burada Osayi Samuel maça 11'de başlayacak. Lisansı çıkarılan Burak Kapacak ilk kez kulübede oturacak ve iki kanat için de alternatif olacak.

Öte yandan orta alanda Jose Sosa sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Yerine Zajc ve Miguel Crespo aday. Bu ismi ise Pereira henüz belirlemese de Crespo'nun bir adım önde olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DE SİSTEM DEĞİŞİYOR

Sezona 3-4-3 sistemi ile başlayan Fenerbahçe'de yeni transferlerle birlikte saha içi dizilişinde de ufak rötuşlar gündemde. Teknik direktör Pereira'nın defans ve orta sahaya dokunmadan ileri üçlüde değişime gideceği ve 3-4-1-2'ye döneceği iddia edildi.

Buna göre forvette Berisha- Rossi ikilisi yer alacak, 10 numarada da Mesut veya Pelkas'tan biri görev yapacak. Sarı-lacivertlilerin Sivasspor maçına da bu sistemle çıkması bekleniyor.

SİVASSPOR'UN DERSİ KANARYA

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Sivasspor, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla süren antrenman, çift kale maçla sona ererken, kırmızı-beyazlıların Fenerbahçe'nin zayıf yönlerini değerlendirecek çalışmalar yaptığı belirtildi.

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Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de sistem değişiyor! Pereira'nın sıkıntısı...
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