Son dakika: Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

"DUYGUN YARSUVAT KANAAT ÖNDERİYDİ"

Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarlarından Levent Tüzemen, Duygun Yarsuvat'ın hayatını kaybetmesinin ardından A Spor canlı yayınına bağlandı ve duygularını ifade etti.





Tüzemen'in açıklaması şöyle: "Duygun Yarsuvat ailesinin ve Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Duygun Hoca ve eşi Ayşe Hanım'la biz aynı apartmanda oturuyorduk. Duygun Yarsuvat, Galatasaray camiasının kanaat önderlerinden bir tanesiydi. Zor şartlarda kürsüde yer alır özellikle divan toplantılarında önemli tavırlar ortaya koyar ve akıl verirdi. Ortak aklın önemli değerlerinden biriydi. Çok büyük hizmetleri oldu. Çok kritik bir dönemde başkanlık yaptı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet diliyorum."

Levent Tüzemen: Duygun Yarsuvat kanaat önderiydi...