Son dakika: Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

Son dakika...Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sarı-kırmızılı kulübün sembol isimlerinden biri olan Yarsuvat, 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da başkan olarak görev yapmıştı.
25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak Alp Yalman'ın geçen Duygun Yarsuvat, Galatasaray'ın 35. başkanı olmuştu. Öte yandan Yarsuvat, Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçmiştir.
2014-2015 sezonunda başkanlık görevini yürüten Duygun Yarsuvat. mayıs ayında görevi Dursun Özbek'e devretmişti. Sarı-kırmızılılar o sezon şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
"DUYGUN YARSUVAT KANAAT ÖNDERİYDİ"
Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarlarından Levent Tüzemen, Duygun Yarsuvat'ın hayatını kaybetmesinin ardından A Spor canlı yayınına bağlandı ve duygularını ifade etti.
Tüzemen'in açıklaması şöyle: "Duygun Yarsuvat ailesinin ve Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Duygun Hoca ve eşi Ayşe Hanım'la biz aynı apartmanda oturuyorduk. Duygun Yarsuvat, Galatasaray camiasının kanaat önderlerinden bir tanesiydi. Zor şartlarda kürsüde yer alır özellikle divan toplantılarında önemli tavırlar ortaya koyar ve akıl verirdi. Ortak aklın önemli değerlerinden biriydi. Çok büyük hizmetleri oldu. Çok kritik bir dönemde başkanlık yaptı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet diliyorum."
Levent Tüzemen: Duygun Yarsuvat kanaat önderiydi...
GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLISI MESAJI!
Galatasaray, eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın hayatını kaybetmesi sonrası sosyal medyadan başsağlısı mesajı paylaştı.
Sarı-kırmızılıların paylaşımı şöyle: "Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sn. Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."