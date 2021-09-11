Alex Teixeira’dan Beşiktaş’a kötü haber!

VİDA VE NKOUDOU OYNAYACAK MI?

Diğer yandan oyundan sakatlanarak çıkan Vida ve N'Koudou hakkında da açıklama yapan Sergen Yalçın "Vida ve Nkoudou'nun durumu da yarın belli olur diye düşünüyorum. Çok sıkıntılı olacağını zannetmiyorum ama bu bu benim fikrim." açıklamasını yaparak iki oyuncunun da çarşmaba günü oynayabileceğinin sinyalini verdi.