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Giriş Tarihi: 11.9.2021 22:27 Son Güncelleme: 11.9.2021 22:28

Alex Teixeira'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Alex Teixeira’dan Beşiktaş’a kötü haber!

Süper Lig'de Beşiktaş bugün evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçı baştan sona kadar domine eden ve baskılı oyunuyla sonuca giden Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Oyundan sakatlanarak çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Son şampiyonlar Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Batshuayi ve Pjanic'in yıldızlaştığı maçı Beşiktaş, Batshuayi (2) ve N'koudou'nun golleriyle 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund maçı öncesi moral depoladı.

SERGEN YALÇIN: "ALEX TEİXEİRA'NIN OYNAYACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Maçtan sakatlanarak çıkan Alex Teixeira'nın durumu merak ediliyordu. Maçın ardından açıklamalar yapan teknik direktör Sergen Yalçın'dan kötü haber geldi. Sergen Yalçın, "Alex Teixeira'nın çarşamba günü oynayacağını zannetmiyorum. Arka adalede problem oldu." dedi.

VİDA VE NKOUDOU OYNAYACAK MI?

Diğer yandan oyundan sakatlanarak çıkan Vida ve N'Koudou hakkında da açıklama yapan Sergen Yalçın "Vida ve Nkoudou'nun durumu da yarın belli olur diye düşünüyorum. Çok sıkıntılı olacağını zannetmiyorum ama bu bu benim fikrim." açıklamasını yaparak iki oyuncunun da çarşmaba günü oynayabileceğinin sinyalini verdi.

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Alex Teixeira'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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