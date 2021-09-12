Alex Teixeira’dan Beşiktaş’a kötü haber!

Sergen Yalçın: "Şampiyonlar Ligi, Türkiye ve Beşiktaş için umarım iyi bir serüven olur. Can Bozdoğan genç bir kardeşimiz. Fizik olarak iyi, oyun olarak da gelişecek. Kullana kullana seviyesini yükselteceğiz. Ligde, Şampiyonlar Ligi'nde kullanacağız. Mutlaka değerlendireceğiz. Umarım bu şansı iyi kullanır."

Sergen Yalçın: "Dört maç oynadık, gol yemedik. Önde oynadığımız için, savunmayı da önde yapıyoruz. Üçüncü bölgede savunma yapıyoruz biraz. Savunmayı önde başlatıyoruz. Oradan çıkıp gelebilirlerse, üstümüze geliyorlar."