Alex Teixeira’dan Beşiktaş’a kötü haber!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Son şampiyonlar Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Batshuayi ve Pjanic'in yıldızlaştığı maçı Beşiktaş, Batshuayi (2) ve N'koudou'nun golleriyle 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund maçı öncesi moral depoladı.
SERGEN YALÇIN: "ALEX TEİXEİRA'NIN OYNAYACAĞINI ZANNETMİYORUM"
Maçtan sakatlanarak çıkan Alex Teixeira'nın durumu merak ediliyordu. Maçın ardından açıklamalar yapan teknik direktör Sergen Yalçın'dan kötü haber geldi. Sergen Yalçın, "Alex Teixeira'nın çarşamba günü oynayacağını zannetmiyorum. Arka adalede problem oldu." dedi.
VİDA VE NKOUDOU OYNAYACAK MI?
Diğer yandan oyundan sakatlanarak çıkan Vida ve N'Koudou hakkında da açıklama yapan Sergen Yalçın "Vida ve Nkoudou'nun durumu da yarın belli olur diye düşünüyorum. Çok sıkıntılı olacağını zannetmiyorum ama bu bu benim fikrim." açıklamasını yaparak iki oyuncunun da çarşmaba günü oynayabileceğinin sinyalini verdi.
Sergen Yalçın: "Şampiyonlar Ligi, Türkiye ve Beşiktaş için umarım iyi bir serüven olur. Can Bozdoğan genç bir kardeşimiz. Fizik olarak iyi, oyun olarak da gelişecek. Kullana kullana seviyesini yükselteceğiz. Ligde, Şampiyonlar Ligi'nde kullanacağız. Mutlaka değerlendireceğiz. Umarım bu şansı iyi kullanır."
Sergen Yalçın: "Dört maç oynadık, gol yemedik. Önde oynadığımız için, savunmayı da önde yapıyoruz. Üçüncü bölgede savunma yapıyoruz biraz. Savunmayı önde başlatıyoruz. Oradan çıkıp gelebilirlerse, üstümüze geliyorlar."
"BATSHUAYİ 15-20 ATAR HERALDE..."
Sergen Yalçın: "Batshuayi kaç gol atar bilmiyorum. Bu kadar önde oynayan bir takımda 15-20 atar herhalde bilmiyorum. Belki 30 atar. Yani bunu bilemem."
İrfan Buz: "Beşiktaş, haklı bir galibiyet aldı. Ama bize göre penaltımız vardı, verilmedi. O penaltımızı verin. 1-0 öne geçelim, bakalım gidişat nasıl olur."