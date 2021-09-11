15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, MEB 2021 ek atama takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? MEB ek atama takvimi 2021!

Ek atama takvimi yayınlandı. Cumhurbaşkanı tarafından 15 bin öğretmen ataması yapılacağı bilgisinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih için ise Ocak ayı işaret edildi. Binlerce kişi bu kapsamda geri sayıma başlarken öte yandan "15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, MEB 2021 ek atama takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. 27 Eylül-8 Ekim tarihlerinde adaylar ön başvurularını tamamlayacak. Peki, 15 bin öğretmen ek atama takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimi ile branş dağılımı, kontenjanları ve detaylar...