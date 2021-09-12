Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ek atama ne zaman yapılacak, MEB 2021 takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ek atama takvimi MEB 2021
Giriş Tarihi: 12.9.2021 09:28 Son Güncelleme: 12.9.2021 09:28

Ek atama ne zaman yapılacak, MEB 2021 takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ek atama takvimi MEB 2021

Ek atama ne zaman yapılacak, MEB 2021 takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ek atama takvimi MEB 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 15 bin öğretmen atama müjdesi vermiş ardından ise atamalara ilişkin takvim MEB tarafından duyurulmuştu. Bu noktada atanmayı bekleyen binlerce aday gözünü “15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, MEB 2021 ek atama takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan başvuru tarihleri ile beraber sonuç tarihi, branş dağılımı ve kontenjanlar gibi birçok detay da yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamada ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacağı bildirilmişti. Peki, 15 bin öğretmen ek atama ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları belli mi? İşte tüm detaylar...

Ek atama takvimi yayınlandı. Cumhurbaşkanı tarafından 15 bin öğretmen ataması yapılacağı bilgisinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih için ise Ocak ayı işaret edildi. Binlerce kişi bu kapsamda geri sayıma başlarken öte yandan "15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, MEB 2021 ek atama takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. 27 Eylül-8 Ekim tarihlerinde adaylar ön başvurularını tamamlayacak. Peki, 15 bin öğretmen ek atama takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimi ile branş dağılımı, kontenjanları ve detaylar...

SON DAKİKA | ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 15 bin yeni öğretmen atamasının müjdesini vermişti.

Erdoğan paylaşımında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu | Video

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

2020 VE 2021 KPSS PUANLARI İLE BAŞVURULAR ALINACAK

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika spor haberleri | Cristiano Ronaldo Premier Lig'e rüya gibi başlangıç yaptı!
MasterChef’te kim kazandı ve ana kadroya kim girdi? 11 Eylül 2021 Cumartesi MasterChef’te hangi yarışmacı kim birinci oldu?
Android 12 ve One UI 4.0 güncellemesini alacak Samsung cihazlar! Sizin de telefonunuz bu listede olabilir!
Alex Teixeira'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Son dakika: Hamit Altıntop'tan Almanya seferi! A Milli Takım için eski Beşiktaşlı isimle görüşecek
YKS ek tercih yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak ve 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS ek tercih tarihleri 2021!
Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman diziden neden ayrıldı? Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman diziye geri dönecek mi?
SON DAKİKA: Michy Batshuayi gollerine başladı, Pjanic siftah yaptı! Beşiktaş rahat kazandı!
İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Ünlü çift böyle görüntülendi!
PA 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı: POMEM sonuçları açıklandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ek atama ne zaman yapılacak, MEB 2021 takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? 15 bin öğretmen ek atama takvimi MEB 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA