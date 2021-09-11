Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 11 Eylül 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından açıklanıyor. Her gün yaşanan depremleri anlık ve güncel olarak takip edebilmek mümkün olurken kendi illerinde yaşayan vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 11 Eylül 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi