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Giriş Tarihi: 11.9.2021 16:54 Son Güncelleme: 11.9.2021 17:18

Süper Lig'e iyi başlayan 2 takım karşı karşıya! Konyaspor'un konuğu Altay

Süper Lig’e iyi başlayan 2 takım karşı karşıya! Konyaspor’un konuğu Altay

Süper Lig'e iyi başlangıç yapan iki takımın mücadelesinde Konyaspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Ligin geride kalan 3 haftalık diliminde 7 puan toplayan Konya ekibiyle 6 puanı bulunan İzmir temsilcisi arasındaki zorlu müsabaka Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Altay karşılaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 17.00'de başladı ve müsabakada Erkan Özdamar düdük çalıyor.

Ligin geride kalan 3 haftalık döneminde Konyaspor 2 galibiyet 1 beraberlik aldı ve 7 puan topladı. Uzun yıllar sonra Süper Lig'e dönen Altay ise ilk 2 maçını kazanarak 6 puana yükseldi. İzmir temsilcisi ligin üçüncü haftasında ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Milli aranın ardından 3 puanla tanışmak isteyen iki takımın mücadelesini Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi.

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Naderi, Thiam, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Bamba.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

KONYASPOR 1-0 ALTAY

7' Soner Dikmen

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Süper Lig'e iyi başlayan 2 takım karşı karşıya! Konyaspor'un konuğu Altay
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