Süper Lig’e iyi başlayan 2 takım karşı karşıya! Konyaspor’un konuğu Altay

Ligin geride kalan 3 haftalık döneminde Konyaspor 2 galibiyet 1 beraberlik aldı ve 7 puan topladı. Uzun yıllar sonra Süper Lig'e dönen Altay ise ilk 2 maçını kazanarak 6 puana yükseldi. İzmir temsilcisi ligin üçüncü haftasında ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.
Milli aranın ardından 3 puanla tanışmak isteyen iki takımın mücadelesini Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi.
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Naderi, Thiam, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Bamba.
CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...
KONYASPOR 1-0 ALTAY
7' Soner Dikmen