Başvurularını 11 Ağustos Çarşamba günü tamamlayan adaylar "ATA AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak ve online mı olacak? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sınav için ATAUNİ OBS üzerinden alınacak olan sınav giriş belgesi bulundurma zorunluluğu olurken geçtiğimiz günlerde sınav yerleri de Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanmıştı. Buna göre; 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve kaç dakika sürecek? ATA AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak ve online mı olacak? İşte yaz okulu sınavına ilişkin tüm bilgiler.
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI SAAT KAÇTA?
ATA AÖF sınavının ne zaman başlayıp biteceği hem sınava girecek adaylar hem de yakınları tarafından merak ediliyor. ATA AÖF yaz okulu sınavı takvime göre sınav 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30'da 81 ilde yüz yüze gerçekleşecek.
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI OLACAK?
ATA AÖF yaz okulu sınavı online olacak.
SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
Atatürk Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu sınavı sınavı tek oturumda tamamlanacak ve her ders için süre 30 dakika olacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr adresini tıklayınız.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV NASIL YAPILACAK?
Atatürk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
• Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.
• Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.
• Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
• Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi bulunmalıdır. Ayrıca sınavda kullanmak için yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.
• Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi; T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir. Ayrıca;
o Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
o Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,
o Hâkim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,o Resmî kurumlarca verilen kimlik kartları,
o Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,
o Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde "9 ile başlayan" Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,
o T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" bulunan öğrenciler sınava alınabilir.
• Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.
• Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.
• Sınava girecek öğrencilerimizin PCR testi yaptırmalarına gerek yoktur.
• Sınavdan önce tüm öğrencilerden HES kodları alınmıştır.
• Sınav günü ve öncesinde sistem üzerinden yapılan ve yapılacak olan HES kodu kontrolleri ile riskli olduğu belirlenen öğrencilerimiz kesinlikle diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz COVID-19 pozitif ve COVID-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alınacaklardır.
• Sınav binasına girmek için maske zorunludur.
• Maskesi olmayan öğrencilerimiz bina önlerinden fakültemizin gönderdiği maske ve dezenfektan mendillerden temin edebilirler.