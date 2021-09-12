o Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,



o Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,



o Hâkim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,o Resmî kurumlarca verilen kimlik kartları,



o Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,



o Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde "9 ile başlayan" Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,



o T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" bulunan öğrenciler sınava alınabilir.



• Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.

• Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.



• Sınava girecek öğrencilerimizin PCR testi yaptırmalarına gerek yoktur.



• Sınavdan önce tüm öğrencilerden HES kodları alınmıştır.



• Sınav günü ve öncesinde sistem üzerinden yapılan ve yapılacak olan HES kodu kontrolleri ile riskli olduğu belirlenen öğrencilerimiz kesinlikle diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alınmayacaktır. Bu öğrencilerimiz COVID-19 pozitif ve COVID-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alınacaklardır.



• Sınav binasına girmek için maske zorunludur.



• Maskesi olmayan öğrencilerimiz bina önlerinden fakültemizin gönderdiği maske ve dezenfektan mendillerden temin edebilirler.