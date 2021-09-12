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Giriş Tarihi: 12.9.2021 07:47

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleştirme sonuçları erişime açıldı mı?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleştirme sonuçları erişime açıldı mı?

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri sona erdi. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayların katılım gösterdiği sınav ve tercih işlemlerinin ardından ise DGS tercih sonuçları araması gündeme geldi. 2021 DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin sayfasından yayımlanacak olup adaylara belge gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacaktır. DGS tercih sonuçları için gözler ÖSYM sorgulama sayfasına çevrildi!

Tercih işlemlerinin 7 Eylül tarihinde sona ermesinin ardından DGS tercih sonuçları hakkında araştırma yapan binlerce aday gözlerini ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevirdi. İki yıllık eğitimlerinin dört yıllık eğitime tamamlanmasını isteyen adayların yakından takip ettiği DGS yerleştirme sonuçları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşlemlerini tamamlayanlar DGS tercih sonuçlarını aday T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaparak öğrenebilecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli değil. 7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM'den resmi açıklama gelmesi halinde DGS tercih sonuçları ile ilgili son durum haberimizde yer alacak.

DGS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları 7 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Buradan hareketle, 2021 DGS yerleştirme sonuçlarının da en az 5 gün sonra yani 12 Eylül'de açıklanacağı tahmin ediliyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından duyuracak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.
ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleştirme sonuçları erişime açıldı mı?
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