Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci devam edemedi...

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Mesut Özil'in yerine 59. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci sakatlandı. Sol bacağından sakatlanan milli oyuncu, 67. dakikada saha kenarına geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan İrfan Can, bir süre kendisini denedi ancak sakatlığının sürmesi üzerine bu oyuncunun yerine 73. dakikada Max Meyer oyuna girdi.