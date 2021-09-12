Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci devam edemedi...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertli takım, 23. dakikada Bright Osayi-Samuel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Demir Grup Sivasspor, 45. dakikada Pedro Henrique'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Fenerbahçe, ikinci yarıda daha baskılı bir oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 10'a çıkardı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon ligde ilk kez puan kaybı yaşadı ve kalesinde ilk defa gol gördü. İkinci beraberliğini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise puanını 2'ye yükseltti.
TİSSERAND VE İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLANDI
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ile İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi. Tisserand, müsabakanın 21. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Saha içinde sağlık ekibinin müdahale ettiği 28 yaşındaki stoper, sağ bacağından yaşadığı sakatlık gerekçesiyle oyuna devam edemedi. Bu oyuncu yerine 22. dakikada Attila Szalai'ye bıraktı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Mesut Özil'in yerine 59. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci sakatlandı. Sol bacağından sakatlanan milli oyuncu, 67. dakikada saha kenarına geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan İrfan Can, bir süre kendisini denedi ancak sakatlığının sürmesi üzerine bu oyuncunun yerine 73. dakikada Max Meyer oyuna girdi.