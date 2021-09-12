KYK burs ve kredi başvuru tarihleri milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu son olarak üniversitelerde eğitim alan vatandaşlara yurtlara ilişkin sürecin başladığı bilgisini vermişti. Ancak öğrenim burslarına ilişkin bir tarih açıklaması yapılmadı. YKS, DGS gibi sınavlara ilişkin yerleştirmelerin tamamlanması gerektiğinden KYK burs başvuru sürecinin Ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Peki, 2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte e-Devlet başvuru ekranı ve tüm detaylar...
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK kredi ve burs başvurularının başlayacağı tarih belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı açıklamanın ardından KYK burs başvuru tarihleri netlik kazanacak.
Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.