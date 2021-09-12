KYK burs ve kredi başvuru tarihleri milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu son olarak üniversitelerde eğitim alan vatandaşlara yurtlara ilişkin sürecin başladığı bilgisini vermişti. Ancak öğrenim burslarına ilişkin bir tarih açıklaması yapılmadı. YKS, DGS gibi sınavlara ilişkin yerleştirmelerin tamamlanması gerektiğinden KYK burs başvuru sürecinin Ekim ayı gibi başlaması bekleniyor. Peki, 2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte e-Devlet başvuru ekranı ve tüm detaylar...