Son dakika: Derbide Trabzonspor’un konuğu Galatasaray! İlk 11’ler belli oldu...

HÜCUMDA SORUN YAŞAMAYAN GALATASARAY'DA SAVUNMA ALARM VERİYOR

Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 3 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Süper Lig'deki 3 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.