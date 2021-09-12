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Giriş Tarihi: 12.9.2021 18:53 Son Güncelleme: 12.9.2021 19:15

Son dakika: Derbide Trabzonspor'un konuğu Galatasaray! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Derbide Trabzonspor’un konuğu Galatasaray! İlk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Galatasaray'da sakatlıkları süren Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'nin yanı sıra cezalı Marcao derbide forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise sakatlıkları bulunan Djaniny ve Gervinho maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Mücadele beIN'tan canlı yayınlanacak. Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor. Sezona 3'te 3 ile başlayan bordo-mavili takım ise 3. haftayı lider kapattı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Edgar, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, V.Aanholt, Taylan, Emre Kılınç, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.

LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Galatasaray'ın Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

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Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 3 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Süper Lig'deki 3 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK!

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.

Karadeniz ekibinde, Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen ise kadroda yer aldı.

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Son dakika: Derbide Trabzonspor'un konuğu Galatasaray! İlk 11'ler belli oldu...
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