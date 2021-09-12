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Giriş Tarihi: 12.9.2021 23:01 Son Güncelleme: 12.9.2021 23:10

Son dakika: Morutan değişikliği için sözleri! "Fatih Terim maçı hediye etti"

Son dakika: Morutan değişikliği için sözleri! Fatih Terim maçı hediye etti

Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği derbide Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'da ikinci yarının başında oyundan alınan Morutan için taraftarlardan eleştiriler gelirken Morutan - Babel değişikliği büyük tepki topladı.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği derbide Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'da özellikle ikinci yarının başında Fatih Terim tarafından oyundan alınan Morutan için eleştirler gelirken A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Levent Tüzemen Morutan ve Babel değişikliğini değerlendirdi.

Levent Tüzemen'in açıklamlarından satır başları şu şekilde;

"TEKNİK HEYET ZAFİYETİ VAR"

"Halil, Morutan, Cicaldau ve Emre Kılınç mükemmel bir pas uyumu sağladılar. 2 deplasman maçı Kasımpaşa ve Trabzonspor. Hele hele Trabzonspor maçı... Maç 2-2'ye geliyorsa burada bir teknik heyet zafiyeti var. Saha içerisinde liderini yaratamıyorsan o zaman teknik heyet olarak sen destek olacaksın.

"BERKAN'IN OYUNA KATKISI YOK"

Galatasaray takımı bu kadar kolay gol yememeliydi. Orta sahada Berkan çok etkisizdi. Oyuna katkısı yok, pas yok, çalım atması yok. Nwakeme'nin golünde de hatası vardı.

"AYTAÇ GALATASARAY OYUNCUSU DEĞİL"

Ben zaten Aytaç'ın Galatasaray'ın oyuncusu olmadığını söyledim. Keşke Taylan'ı oyuna alsaydı. Babel ve Aytaç Galatasaray'ın pas ritmini sağlayamadı.

"MORUTAN NEDEN ÇIKTI?"

Ben şuna şaşırdım; Emre Kılınç'ın sakatlığı vardı dediler. Morutan neden çıktı. Nasıl taktiksel bir değişiklik olur Morutan çok etkili oynadı. Hocanın bunun açıklamasını yapması lazım."

"FATİH TERİM MAÇI HEDİYE ETTİ"

Taktiksel değişiklikse kimse kusura bakmasın bu sonuç hocaya yazar. O zaman Fatih Terim ikinci yarı maçı hediye etti.

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