Son dakika: Morutan değişikliği için sözleri! "Fatih Terim maçı hediye etti"

"TEKNİK HEYET ZAFİYETİ VAR"

"Halil, Morutan, Cicaldau ve Emre Kılınç mükemmel bir pas uyumu sağladılar. 2 deplasman maçı Kasımpaşa ve Trabzonspor. Hele hele Trabzonspor maçı... Maç 2-2'ye geliyorsa burada bir teknik heyet zafiyeti var. Saha içerisinde liderini yaratamıyorsan o zaman teknik heyet olarak sen destek olacaksın.