Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uzaktan eğitim hangi öğrenciler için olacak ve yapılacak? Kronik hastalığı olan öğrenciler nasıl eğitim alacak?
Giriş Tarihi: 12.9.2021 08:49 Son Güncelleme: 12.9.2021 08:49

Uzaktan eğitim hangi öğrenciler için olacak ve yapılacak? Kronik hastalığı olan öğrenciler nasıl eğitim alacak?

Uzaktan eğitim hangi öğrenciler için olacak ve yapılacak? Kronik hastalığı olan öğrenciler nasıl eğitim alacak?

Okulların açılışının ardından yüz yüze eğitim sürecine ilişkin velilerin ve öğrencilerin kafasında soru işaretleri oluşmuştu. Dün yapılan son açıklamayla, kronik hastalığı olan öğrenciler nasıl eğitim alacak sorusu yanıt buldu. Alınan yeni karara göre uzaktan eğitim uygulaması belli koşullarda uygulanabilecek. Peki, uzaktan eğitim hangi öğrenciler için olacak? İşte son açıklamaya ilişkin detaylar.

MEB yayınladığı son bildiriyle kronik hastalığı olan öğrenciler ve temaslı öğrenciler hakkında izlenilecek yolu açıkladı. Bu açıklamaya göre, uzaktan eğitim hangi öğrenciler için olacak sorusu yanıt bulurken, kronik hastalığı bulunan öğrencilerin nasıl eğitim alacağı da açıklandı. İşte uzaktan eğitim kararı ve temaslı öğrenciler için izlenecek yol.

TEMASLI ÖĞRENCİLER İÇİN NE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda, Covid-19 temaslı öğrenci tedavi ya da karantina sürecinde olduğunu beyan ettiği belgeyle mazeretli sayılacak. Söz konusu belge e-Nabız üzerinden çıkarılarak okul müdürlüklerine iletilecek.

OKULA GİDEMEDİKLERİNDE DEVAMSIZ SAYILMAYACAKLAR

Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

Covid -19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak.

POZİTİF VEYA TEMASLI ÖĞRENCİ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara evde veya hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacak. Ayrıca bu öğrencilerin TRT EBA TV ve www.eba.gov.tr portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÖĞRENCİLER NASIL EĞİTİM ALACAK?

Ayrıca açıklamaya göre kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin, yüz yüze eğitim döneminde, gerekli belgeleri okullarına iletmeleri halinde eğitime uzaktan devam etmeleri sağlanacak. Uzaktan eğitim yine uzaktan canlı ders şeklinde yapılacak.

UZAKTAN EĞİTİMDE SINAVLAR NASIL OLACAK?

Kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Covid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak yapılacak. Covid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.

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Uzaktan eğitim hangi öğrenciler için olacak ve yapılacak? Kronik hastalığı olan öğrenciler nasıl eğitim alacak?
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