MEB yayınladığı son bildiriyle kronik hastalığı olan öğrenciler ve temaslı öğrenciler hakkında izlenilecek yolu açıkladı. Bu açıklamaya göre, uzaktan eğitim hangi öğrenciler için olacak sorusu yanıt bulurken, kronik hastalığı bulunan öğrencilerin nasıl eğitim alacağı da açıklandı. İşte uzaktan eğitim kararı ve temaslı öğrenciler için izlenecek yol.

TEMASLI ÖĞRENCİLER İÇİN NE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda, Covid-19 temaslı öğrenci tedavi ya da karantina sürecinde olduğunu beyan ettiği belgeyle mazeretli sayılacak. Söz konusu belge e-Nabız üzerinden çıkarılarak okul müdürlüklerine iletilecek.