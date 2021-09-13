On binlerce kişinin gelirini doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Daha önce pek çok kez açıklama yapılan 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.