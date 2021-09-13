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Giriş Tarihi: 13.9.2021 12:38

3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

Polis, Din görevlisi, öğretmen ve memur maaşlarını doğrudan etkilen 3600 ek gösterge ile ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz gün konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

On binlerce kişinin gelirini doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Daha önce pek çok kez açıklama yapılan 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu durum sadece belirli meslek gruplarını kapsamaktadır ancak memur sendikaları bu ek göstergenin tüm kamu personeline uygulanmasını ve kapsamının genişletilmesini istemektedir. Ancak şuan 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Yalnızca bu meslek grupları ve bunlardan emekli olan vatandaşlar ek göstergeden faydalanabilir.

EK GÖSTERGE MAAŞLARA NE KADAR ETKİ EDECEK?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre, 3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin maaşına 2022 yılında yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 7 artış yapılacak. Ayrıca 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam söz konusu olacak.

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3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?
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